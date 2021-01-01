جاويش أوغلو: نسعى مع مصر لتحديد «خارطة طريق» بشأن علاقاتنا

عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ان بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، مشيرا الى ان التواصل الاستخباراتي بين البلدين مستمر لتعزيز العلاقات.

وفي معرض اجابته عن اسئلة الصحافيين عقب تقييمه اداء وزارته خلال عام 2020؛ اوضح ان التواصل مع مصر على الصعيد الاستخباراتي مستمر لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على مستوى وزارتي الخارجية، مشيرا الى وجود مساعٍ للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية. وأضاف «التواصل بين البلدين يتم ايضا عبر ممثليتيهما في انقرة والقاهرة»، مشيرا الى انه التقى نظيره المصري العام الماضي في الاجتماعات الدولية، وأنهما شددا على ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين. وعن زيارة الوفد المصري الى ليبيا أخيراً، اوضح جاويش اوغلو ان القاهرة ارسلت الى ليبيا وفدا بعد فترة طويلة وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي اكار الى ليبيا. وتابع «من غير الممكن ان يكون لمصر علم بزيارة وزير الدفاع التركي الى ليبيا، فمن الطبيعي ان تؤثر الأحداث في ليبيا على جارتها مصر، مثل تأثر تركيا من تطورات الأوضاع في سورية والعراق». واستطرد «نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية».

