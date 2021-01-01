الجيش المصري أكد قوته بأضخم مناورات في تاريخه

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: تهدف المناورات والتدريبات العسكرية الى رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة، برا وبحرا وجوا. وأجرت القوات المسلحة المصرية العديد من المناورات العسكرية داخل مصر وخارجها خلال السنوات الـ 6 الماضية بحسب تقرير اوردته «بوابة اخبار اليوم» المصرية التي اشارت الى انه «منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة القوات المسلحة كقائد عام ثم توليه رئاسة الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، شهدت العلاقات العسكرية لمصر تطورات هائلة».

ولفت التقرير الى ان مصر نفذت على مدار السنوات الماضية اضخم مناورات في تاريخها شملت اكبر مناورات مشتركة مع الدول العربية والصديقة اضافة الى المناورات والتدريبات المختلفة لتشكيلات ووحدات تجريها بين الحين والآخر لرفع الكفاءة القتالية» مشيرا الى انها جميعا تحمل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن مصر القومي.

وفي 2020 نفذ الجيش المصري 20 مناورة وتدريبا عسكريا في الداخل او خارج حدود الدولة، وشمل ذلك تدريبات «جوية - بحرية - دفاع جوي - برية» بحسب التقرير الذي اوضح ان تلك التدريبات شهدت استخدام احدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بصورة اظهرت قوة مصر العسكرية.

ولفت التقرير الى ان بعض تلك التدريبات جرت في توقيتات متزامنة مع دول كثيرة شملت مدارس عسكرية متنوعة (الشرقية والغربية) بصورة تؤكد قدرة الجيش المصري على تنفيذ اي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية.

وأوضح التقرير ان الجيش المصري ارسل وحدات بحرية الى روسيا لتنفيذ التدريب العسكري «جسر الصداقة» لأول مرة، بينما تم تنفيذ تدريب عسكري لأول مرة مع السودان.

وأجرت القوات المسلحة المصرية 13 مناورة وتدريبا عسكريا داخليا خلال 2020، رغم جائحة «كورونا» ونفذت وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في تدريبات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بحسب التقرير.

كما افتتح الرئيس المصري قاعدة برنيس، التي تعد اكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، وتعد احدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو.

