لبنان يستقبل «مصيره المعلوم»... من الفقر إلى «الفقر المدقع»

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بيروت - الوكالات: ينتفض سائق سيارة الأجرة بوجه زحمة السير «قال فقراء قال، من اين يأتون بكل هذه الأموال ليركبوا كل هذه السيارات والى اين يذهبون بها؟» وحدها زحمة السير لاتتبدل في بيروت في زمن البحبوحة كما في عهد الانهيار وفي ظل «كورونا» كما في زمن الفقر. حتى هذه سمة الزحمة قد تندثر عن بيروت في عامها المقبل ويدرك اللبنانيون ماهو قادم لأول مرة في تاريخهم فهم ليسوا بمواجهة «المجهول» وانما «المعلوم المرعب».

ويحسب تقرير نشرة موقع قناة «الحرة» الاخباري فلم يعد الفقر ارقاماً وتقاريراً واحصاءات، الناس تعيشه وتعاينه يومياً، المدينة نفسها تعاني الفقر بشوارعها وأهلها ومحالها وأسواقها وزينتها، حتى اشارات السير فيها متوقفة عن العمل بعدما عجزت الحكومة اللبنانية عن تجديد عقد الصيانة والتشغيل مع الشركة المتعهدة. لم يعد مشهد انسان يلتقط قوته من حاوية النفايات، مستهجناً او مرفوضاً، بل واقعاً يومياً مألوفاً في المدينة الفقيرة.

ويودع اللبنانيون عام 2020 مجمعين على انها واحدة من اسوأ السنوات التي مرت على البلاد، وهو انطباع عالمي عن العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة «كورونا» وآثارها، ميزه في لبنان انهيار اقتصادي ومالي شامل ادى الى ازمات سياسية واجتماعية وأمنية خانقة، لتستتبع بانفجار مرفأ بيروت الذي رفع معاناة اللبنانيين مع العام 2020 الى القمة بين باقي الشعوب.

والناس يتجهزون لمرحلة ما تحت خط الفقر يدركون ان مطلع عامهم الجديد يحمل لهم رفع الدعم الحكومي عن اساسيات حياتهم يتجولون قبل ان يتضاعف سعر مادة البنزين 6 مرات ويصبحون بمعظمهم عاجزين عن شرائه اومقتصدين باستخدامه. نسبة الاقبال على شراء الدراجات النارية تضاعفت وتضاعف معها اسعار الدراجات. وأزمة الطحين بدأت والدعم الحكومي بات ينحصر برغيف الخبز اليومي دون غيره من منتجات الطحين. ومثلها ازمة السلع الغذائية الرئيسية والخضار والفاكهة، كلها تتجه بأسعارها نحو ملاءمة سعر الدولار في السوق السوداء حيث تخطى الـ8000 ليرة لبنانية.

ويتوقع البنك الدولي في احدث تقاريره حول لبنان ان يصبح اكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021 وأن تبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 194%، ارتفاعا من 171% نهاية 2019. وفي تقارير سابقة ايضاً يؤكد البنك الدولي ان نسبة الفقر المُدقع اصبحت 23.2% بعدما كانت 8.1% كل ذلك قبل خطوة رفع الدعم. الطبقة الفقيرة كانت 19.8% وارتفعت الى 32% حالياً لتشتد مع هذه الأرقام حدة الانقسام الطبقي في لبنان بعد تراجع الطبقة الوسطى وكل هذه الأرقام متجهة نحو تبدلات حادة الى الأسوأ مع العام 2021 وبعد رفع الدعم نهائياً.

ولم يعد غريباً ايضاً ان تصادف عسكرياً على مدخل مصرف يمسك رأسه حائراً متحسراً ويقول «راتبي بات يساوي 150

» بعدما كان راتب العسكري في لبنان يخوله ان يكون في عداد الطبقة الوسطى حاله كحال 44% من الأسر اللبنانية التي تتقاضى اقل من مليون و200 الف ليرة (نحو 150 دولارا) وأفضل من حال 18% من الأسر التي تتقاضى شهريا اقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 650 الف ليرة وبالمجمل فان 73% من الأسر يقل دخلها الشهري عن مليونين و400 الف ليرة (نحو 300 دولار) وفقاً لأرقام دائرة الاحصاء بشأن متوسط دخل الأسر في لبنان.

وشكل اغلاق المحال التجارية وافلاس المؤسسات ظاهرة اخرى تواجه اللبنانيين وتتحول لمشهد مألوف يومياً سيبلغ ذروته في العام 2021 عشرات المحال التي تقفل شهرياً في شوارع بيروت، ولا يقبل غيرها على الاستثمار «الماركات» العالمية ترحل بالتدريج عن لبنان ولا يحل مكانها اي بدائل للسوق الذي انتقل من مرحلة التعثر الى العجز الكامل.

وحتى نوعية التعليم الذي يتلقاه اللبنانيون باتت مهددة بفعل الفقر المقبل ازمة في الجامعات التي رفعت اقساطها على اساس سعر صرف الدولار لدى الصرافين (3900 ليرة) في مقابل انتفاضة طلابية تطالب بأقساط على حساب سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة). على صعيد المدارس والثانويات الأمر ليس افضل، حيث انحلت معظم المدارس الخاصة من التزاماتها تجاه وزارة التربية وبدأت ترفع اقساطها بشكل منفرد، الأمر الذي انعكس اقبالاً على المدارس الرسمية التي لم تعد قادرة على التلبية لامن ناحية الامكانات ولا نوعية التعليم، لاسيما مع استمرار آثار جائحة «كورونا» على التعليم عموماً في البلاد. ويقف اللبنانيون في استقبال العام 2021 امام مرآة تعكس لهم الصورة كما هي، من تحت خط الفقر.

