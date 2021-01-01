العالم استقبل 2021 بشروط 2020

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: استقبلت دول العالم العام الجديد، في ظل قيود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ترخي بثقلها على احتفالات مليارات الأشخاص المتشوقين لوداع العام 2020 الذي طبعته الجائحة. وبعد عام صعب سجلت فيه وفاة 1.7 مليون شخص على الأقل بوباء «كورونا» تسببت طفرات جديدة في اعادة فرض اجراءات عزل وأجبرت محبي السهر على مواصلة عادة الفوها في 2020 وهي متابعة الفعاليات من المنزل.

ومن سيدني الى روما تابع المواطنون عروض الأسهم النارية والمفرقعات والحفلات المباشرة على الانترنت او التلفزيون، هذا اذا لم يتم الغاؤها برمتها.

ودخل العام 2021 «المرتقب بشدة» اولا في دولتي كيريباتي وساموا بالمحيط الهادئ الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش (الواحدة بعد ظهر امس بتوقيت الكويت ) فيما ستكون جزيرتا هاولاند وبيكر غير المأهولتين آخر المناطق التي تستقبل العام الجديد بعد 26 ساعة على ذلك.

ومع ان جزر المحيط الهادئ بقيت بمنأى عن اسوأ تداعيات الوباء الا ان القيود المفروضة عند الحدود ومنع التجول وتدابير العزل والاغلاق تجعل ليلة رأس السنة مختلفة هذا العام.

وفي منتجع تاوميسينا المزدان بأشجار النخيل قرب ابيا عاصمة ساموا، اعلن المدير توياتاغا نيثان باكنال عن فتح المنتجع من دون قيود على عدد الضيوف لكن بسبب حالة طوارئ مرتبطة بالفيروس «سنتوقف عن تقديم» المشروبات.

وفي سيدني، اكبر المدن الأسترالية، انارت العروض الضوئية المرفأ بعرض مبهر عادة لكن قلة من الأشخاص تابعت الحدث حضوريا هذا العام.

وألغيت خطط للسماح بتواجد حشود في اعقاب تسجيل بؤرة من نحو 150 اصابة جديدة ما ادى الى فرض قيود مشددة على السفر من سيدني واليها. كذلك تم التخلي عن مقترح للسماح لخمسة آلاف شخص من موظفي الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس بأن يحلوا مكان السياح الغائبين عن شاطئ المرفأ كبادرة شكر لهم. وتابع معظم ابناء سيدني الحدث على شاشات التلفزيون في منازلهم حيث تم تحديد عدد الضيوف بخمسة.

وعلى غرارهم، تابع اهالي روما عبر بث مباشر، اضرام النار في شعلة ضخمة في سيركوس ماكسيموس، اقدم مدرج في المدينة مع فعالية تستمر ساعتين يحييها فنانون تتخللها عروض اضاءة لمواقع تاريخية. وتخضع ايطاليا، حاليا لاجراءات اغلاق على مستوى البلاد حتى 7 يناير.

ومن فرنسا الى لاتفيا والبرازيل، انتشرت عناصر من الشرطة وفي بعض الأحيان عناصر من الجيش، للسهر على احترام حظر التجول او حظر التجمعات بأعداد كبيرة. وفي لندن التي تعاني من اسوأ الأضرار، احيت المغنية ومؤلفة الأغاني الأميركية باتي سميث البالغة 74 عاما، حلول العام الجديد بتكريم عمال الخدمات الصحية الوطنية الذين قضوا بوباء «كوفيد-19» في عرض بث على شاشة في ساحة بيكاديلي وبالبث التدفقي على يوتيوب. وتعد نيوزيلندا الخالية من الفيروس من الأمكنة التي يمكن فيها للمواطنين الاحتفال من دون الاستعانة بشاشة مع تنظيم الكثير من المدن عروض الأسهم النارية وسط تدابير محدودة. وفي دبي تابع آلاف المقيمين عرضا للأسهم النارية وبالليزر عند برج خليفة، اطول الأبراج في العالم، رغم تسجيل اصابات جديدة بالفيروس. وفرض على جميع الحاضرين، ان كانوا في مساحات عامة او في الفنادق او المطاعم، وضع الكمامات والتسجيل عبر رمز شريطي (كيو آر). وفي بيروت التي لاتزال تحاول تخطي كارثة انفجار المرفأ في 4 اغسطس خففت السلطات ايضا الاجراءات. فتم تأخير موعد حظر التجول الى الساعة الثالثة صباحا. وأعيد فتح الحانات والمطاعم والنوادي الليلية مع الاعلان عن حفلات كبيرة ايذانا بالعام الجديد. وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لنواد ومطاعم مكتظة ما دفع بالسلطات الى التحذير من احتمال فرض تدابير اغلاق جديدة بعد الأعياد. والمخاوف من تداعيات الاحتفالات واسعة النطاق، وتبرز مؤشرات كبيرة عن ان سلالات جديدة من الفيروس يمكن ان تجعل الأشهر المقبلة اكثر صعوبة.

