فوتشي: أي مناعة مكتسبة تحمي من «كورونا المتحور»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، انتوني فوتشي، امس عن الموعد الذي يتوقعه لتعود «بعض مظاهر الحياة الطبيعية» للبلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال فوتشي انه يتوقع ان تصل البلاد الى قدر من المناعة الجماعية او ما يعرف بـ«مناعة القطيع» من خلال اللقاحات تكفي لعودة «بعض مظاهر الحياة الطبيعية» بحلول خريف 2021 على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح. وأشار فوتشي خلال مناقشة عبر الانترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي اعلن في بداية النقاش ان الولاية رصدت سلالة جديدة اسرع انتشارا من فيروس كورونا وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور اول حالة اميركية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو، الى انه «لم يفاجأ». وأضاف انه من المحتمل ظهور حالات اخرى من السلالة الجديدة في جميع انحاء البلاد، لافتا الى ان «الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات امر طبيعي». وتابع قائلا «يبدو ان هذه الطفرة تجعل الفيروس اكثر قدرة على الانتقال من شخص الى آخر، ومع ذلك فان الأفراد المصابين بأشكال سابقة من «كوفيد-19» يبدو انهم لايصابون مرة اخرى بهذه السلالة مما يعني ان اي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات». وفيما يتعلق بالتطعيم، قال فوتشي انه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح مشيرا الى انه يتوقع ان تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول ابريل.

وسجلت الولايات المتحدة اكثر من 3900 وفيات بكوفيد-19 الأربعا، وفق تعداد نشرته جامعة «جونز هوبكنز» وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.

وتجاوز عدد مصابي العالم المؤكدين بفيروس كورونا 83 مليونا، في حين يستعد العالم لاستقبال السنة الجديدة مع الأمل بأن تسمح اللقاحات بالقضاء على هذا الوباء.

ووثق موقع «ورلد ميتر» اصابة 83 مليونا و100 الف شخص حول العالم، ووفاة حوالي مليون و812 الفا، مقابل تعافي اكثر من 58 مليونا و890 الفا. ووفقا للموقع فان حصيلة الاصابات الاجمالية في الولايات المتحدة تجاوزت 20 مليونا، والوفيات اكثر من 350 الفا.

وتوقعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان تمتد ازمة كورونا في بلادها الى عام 2021، وقالت في كلمة بمناسبة العام الجديد، وهي آخر خطاباتها بهذه المناسبة بعد انتهاء ولايتها الرابعة، ان التحديات التي يفرضها الوباء ما تزال هائلة. ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون، وقالت ان تلك الشائعات مزيفة وخطيرة ومثيرة للسخرية، ولا تراعي مشاعر الضحايا وذويهم. أما في فرنسا، فأبدى مسؤولون وأطباء اسفهم للحذر المرافق لحملة التلقيح، التي اعتبروا انها بطيئة جدا مقارنة بالدول المجاورة، حيث قال رئيس كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، برونو روتايو، في تغريدة «أكثر من 42 الفا خضعوا للقاح في المانيا، و900 الف في المملكة المتحدة، وأقل من 200 في فرنسا».

