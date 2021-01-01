أسوأ 10 أخطاء ارتكبها ترامب في عام 2020

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقالا للكاتب الصحفي مارك ثيسن يسلط فيه الضوء على اسوأ الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال العام الجاري 2020. واختار ثيسن وهو محلل سياسي وكاتب خطابات الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ان يبدأ بأسوأ الأخطاء التي ارتكبها ترامب خلال العام الذي اوشك على نهايته، وذلك على النحو التالي:

1- اصدار عفو عن مجرمي الحرب: ويرى ثيسن ان ترامب تجاهل سيادة القانون بشكل صارخ باصداره عفوا عن مقاولي شركة «بلاك ووتر» الذين قتلوا المدنيين العراقيين العزل، بمن في ذلك النساء والأطفال الأبرياء.

2- استخدام الفيتو لمنع قانون تفويض الدفاع الوطني: فقد استخدم ترامب حق النقض لمنع اقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الدفاع «البنتاغون» ووضع بذلك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون بين خيارين كلاهما صعب اما الاضطرار للتراجع عن التصويت او تجاوز حق النقض.

3- سحب جميع القوات الأميركية تقريبا من افغانستان والعراق: يرى مقال «واشنطن بوست» ان ترامب تم ثنيه على ما يبدو عن اتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من العراق وأفغانستان لكن تخفيض عدد القوات الأميركية الموجودة في البلدين الى 2500 جندي في كل دولة ليس له معنى من الناحية الاستراتيجية فعلى الرغم من التهديد الارهابي المستمر هناك سيكون لدى الولايات المتحدة عدد اقل من القوات في افغانستان والعراق من عدد جنودها في اسبانيا.

4- وضع الملايين في مأزق: يشير المقال الى ان ترامب امتنع حوالي اسبوع عن التوقيع على مشروع قانون بحزمة مساعدات للمتضررين جراء وباء «كورونا» كان الكونغرس قد وافق عليه مؤخرا، الأمر الذي اجبر ملايين الأميركيين على الانشغال خلال عطلة عيد الميلاد بالتساؤل عما اذا كانوا سيتركون لتدبير امورهم بأنفسهم خلال اسوأ مراحل الوباء.

5- الفشل في حظر دخول المسافرين القادمين من اوروبا: يقول الكاتب ان ترامب اعلن حظر دخول المسافرين القادمين من الصين للولايات المتحدة في 31 يناير الماضي باستثناء المقيمين في اميركا مما ساهم في انقاذ الكثير من الأرواح، لكنه لم يحظر دخول المسافرين القادمين من اوروبا حتى 11 مارس الماضي بسبب اعتراض مستشاريه الاقتصاديين. وقد تفشى الوباء في نيويورك بسبب مسافرين قادمين من ايطاليا.

6- السجالات مع الصحافيين: ادت شجارات ترامب المنفرة مع المراسلين خلال جلسات الاحاطة بشأن تفشي فيروس كورونا الى التفرقة بين الأميركيين بدلا من توحيدهم.

7- العزوف عن الالتزام بالكمامات: وفقا للكاتب فان رفض ترامب اشتراط ارتداء الكمامات في عدة تجمعات اصبحت جميعها رمزا لفشل تعاطيه مع جائحة «كورونا».

8- الفشل في توزيع اكثر من نصف اللقاحات المتاحة: وفي ما يتعلق بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا فان ادارة ترامب تقوض نجاح عملية توزيع اللقاح من خلال توزيع حوالي 18 مليون جرعة منه فقط هذا العام علما ان الكمية المتوفرة تقدر بـ40 مليون لقاح.

9- خسارة الانتخابات: ويرى المقال ايضا ان ترامب خسر انتخابات كان بمقدوره الفوز بها، ثم رفض قبول النتائج او تحمل المسؤولية عن الخسارة وأنه خسر لأنه عزل الملايين الذين وافقوا على سياساته لكنهم سئموا الفوضى.

10- الأحكام العرفية: اما الخطأ العاشر للرئيس الأميركي خلال 2020 فكان فتح ترامب النقاش بشأن فرض الأحكام العرفية في اجتماع بالمكتب البيضاوي.

