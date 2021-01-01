بايدن يعين أول امرأة نائبة لوزير الدفاع

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واشنطن - الوكالات: أعلن فريق الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن ترشيح كاثلين هيكس من «البنتاغون» لتكون المسؤولة رقم 2 في وزارة الدفاع الاميركية حيث ستكون هيكس اول امرأة تشغل منصب نائب وزير الدفاع.

كما اعلن الفريق الانتقالي ان كولن كال احد مساعدي بايدن منذ فترة طويلة، سيتم ترشيحه لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة والذي يُنظر اليها على انها ثالث اقوى وظيفة مدنية في «البنتاغون». وقال بايدن في بيان «تتمتع د. كاث هيكس ود. كولين كال بالخبرة الواسعة في الأزمات اللازمة للمساعدة في معالجة سلسلة التحديات التي نواجهها اليوم وكل تلك التي قد نواجهها غداً». وسيقوم هيكس وكال بملء فريق «البنتاغون» المتوقع ان يقوده مرشح بايدن لوزير الدفاع، الجنرال المتقاعد لويد اوستن.

