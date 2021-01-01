الحكومة اليمنية عازمة على «إعادة الاستقرار»

عربيات ودوليات

عدن - الوكالات: تعهدت الحكومة اليمنية امس العمل على «اعادة الاستقرار» للبلد الغارق في الحرب غداة هجوم دام على مطار عدن لدى وصول اعضائها الى هذه المدينة الجنوبية، خلف عشرات القتلى والجرحى. وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان اعضاء من وفد الحكومة الجديدة ينزلون سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين الذين تجمعوا امام الطائرة. وأوقع الهجوم الذي لم تتأكد طبيعته بعد، 26 قتيلا على الأقل من بينهم ثلاثة افراد من الصليب الأحمر الدولي وصحافي يمني ومساعدة لوزير الأشغال بينما لم يتعرض اي من الوزراء لأذى. كذلك اصيب عشرات الأشخاص بجروح وقد اظهرت لقطات مصورة بعضهم على الأرض مضرجين بالدماء. وقال وزير الخارجية احمد بن مبارك ان الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات التي تعصف بأفقر دول شبه الجزيرة العربية والذي يشهد اكبر ازمة انسانية في العالم بحسب الامم المتحدة. وأوضح في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الحكومة عازمة على القيام بواجباتها والعمل على اعادة الاستقرار في اليمن ولن يثنيها هذا الحادث الارهابي عن ذلك». ووصلت الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا الى جانب رئيسها معين عبد الملك، الى عدن المقر الموقت للسلطة المعترف بها دوليا، بعد ايام من ادائها اليمين امام الرئيس عبد ربه منصور هادي في السعودية. وكان اليمنيون يأملون في ان تباشر الحكومة مهامها فورا لتحسين الأوضاع المعيشية في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة. لكن الهجوم الدامي اعاد تذكيرهم بأن اليمن لا يزال بعيدا عن الخروج من اتون الحرب. وقال بن مبارك ان «المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيات الحوثيين بهذا العمل الارهابي البشع، حيث تم رصد اطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين».