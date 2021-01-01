ماتيب يغيب 3 أسابيع

دوليه

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول عن مدة غياب مدافعه جويل ماتيب الذي تعرض لاصابة في التعادل مع وست بروميتش في الدوري الانكليزي الأحد الماضي.

وأوضح كلوب أن ماتيب سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب اصابة في الفخذ. وتأتي اصابة المدافع البالغ عمره 29 عاما في ظل غياب المدافعين فيرجيل فان دايك وجو غوميز لفترة طويلة للاصابة. وأبلغ كلوب مؤتمرا صحافيا بعد التعادل بدون أهداف مع نيوكاسل يونايتد أول من أمس «الأمور المعتادة في مثل هذه الاصابات.. سيستغرق الأمر لنحو ثلاثة أسابيع».ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

