أتلتيكو واصل الصدارة.. وتعثر ريال

دوليه

واصل أتلتيكو مدريد تشبثه بالصدارة عندما تغلب على ضيفه وجاره خيتافي 1-0 مستغلا تعثر شريكه السابق جاره ريال مدريد حامل اللقب امام مضيفه التشي 1-1 أول من امس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الاسباني.

في المباراة الاولى، يدين أتلتيكو مدريد بفوزه الى مهاجمه الدولي الاوروغوياني لويس سواريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 20. وهو الهدف الثامن لسواريس هذا الموسم فلحق بثنائي وصافة لائحة الهدافين الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد) وجيرار مورينو (فياريال) بفارق هدف واحد خلف المتصدر مهاجم سلتا فيغو ياغو أسباس.

وبهدفه الثامن في مبارياته الـ11 الاولى مع أتلتيكو مدريد، عادل سواريس افضل بداية لمهاجم في صفوف الفريق في القرن الحالي والذي سجله الكولومبي راداميل فالكاو عام 2011.

وضغط اتلتيكو مبكرا بحثا عن التسجيل فسدد الدولي البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس روبن يانييس (6)، ثم حرم القائم الايمن لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار من افتتاح التسجيل برده تسديدته القوية بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من كاراسكو (14).

ولم يتأخر أتلتيكو في ترجمة افضليته الى هدف وتحديدا في الدقيقة 20 عندما حرك ليمار ركلة حرة لكاراسكو فرفعها داخل المنطقة ليرتقي لها «الثعلب» سواريس ويتابعها برأسه على يمين الحارس يانييس.

وهو الفوز الثالث على التوالي لأتلتيكو مدريد والحادي عشر هذا الموسم فانفرد في الصدارة برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين أمام ريال مدريد. ويملك رجال المدرب الأرجنتيني الذي قاد الممثل الثاني للعاصمة مدريد الى الفوز 302 في المباراة الـ500 على رأس ادارته الفنية في مختلف المسابقات، مباراتين مؤجلتين.

وقال سيميوني «كانت مباراة صعبة، كما هو الحال دائما ضد خيتافي. لعبنا بشكل جيد في أول 30 دقيقة، كما أردنا، ثم سجلنا الهدف. بعد ذلك، كان بامكاننا ايجاد حلول هجومية أفضل في آخر 30 مترا. في الشوط الثاني، لم تكن لدينا فرص للتسجيل، لا هم ولا نحن، لم ننجح في الخروج من الضغط الذي كان يمارسه خيتافي».

وفي المباراة الثانية، نجح التشي في فرملة ريال مدريد وحرمه من الفوز السادس تواليا عندما أرغمه على التعادل 1-1. وأهدر النادي الملكي فوزا في المتناول كونه كان الطرف الافضل في اغلب فترات المباراة خصوصا في الشوط الاول الذي تناوب لاعبوه على اهدار الفرص فدفعوا الثمن غاليا في الشوط الثاني عندما ادرك اصحاب الارض التعادل من ركلة جزاء.

وأهدر الالماني طوني كروس فرصة سانحة في بداية المباراة بضربة رأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايسر (3).

ونجح ريال في افتتاح التسجيل عندما سدد ماركو أسنسيو كرة قوية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة فتابعها الكرواتي لوكا مودريتش برأسه على يسار الحارس (20).

وتابع ريال افضليته في الشوط الثاني لكن مدافعه داني كارفاخال ارتكب خطأ داخل المنطقة بعرقلة انطونيو باراغيان فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها فيدل بنجاح على يمين كورتوا مدركا التعادل (52).

وعزز الفرنسي زين الدين زيدان خط هجومه عندما دفع بالبلجيكي ادين هازار العائد بعد فترة غياب طويلة بسبب الاصابة، والبرازيلي فينيسيوس جونيور والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي لكن دون جدوى.

وقال زيدان «انها خيبة أمل. لكن في الشوط الأول كان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل الهدف الثاني والذي كان سيسمح لنا باللعب بهدوء أكبر. عندما تعادلوا، تراجعوا، وكان الأمر أكثر صعوبة. انها كرة القدم، لا يمكنني فعل أي شيء».

واضاف «يجب أن نواصل ما فعلناه حتى الآن. عندما أرى الشوط الأول الذي قدمناه، أقول اننا خسرنا نقطتين ثمينتين، لكن علينا أن نواصل العمل الجاد. كل الفرق ستحظى بجزء ثانٍ مثالي من الموسم، وسيخسر الكثيرون نقاطا أيضا. انها بطولة صعبة، لا يزال هناك الكثير من المباريات». وزاد غرناطة محن ضيفه فالنسيا عندما تغلب عليه 2-1.

وتابع سلتا فيغو صحوته بفوزه الصعب على ضيفه هويسكا بهدفين لمانويل نوليتو (33) وياغو أسباس (61) مقابل هدف لخايمي سواني (84).

