ليفربول أنهى العام بتعادل مخيب

دوليه

أنهى ليفربول حامل اللقب العام 2020 بخيبة بعدما خرج بنقطة يتيمة للمباراة الثانية تواليا بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام مضيفه نيوكاسل أول من أمس، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي التي شهدت تأجيل مباراة ثانية بسبب فيروس كورونا المستجد. وأرجئت المباراة التي كانت مقررة بين توتنهام وضيفه فولهام قبل ساعتين من لقاء ليفربول لوجود اصابات في صفوف الضيف، وذلك بعدما تأجلت الاثنين مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه ايفرتون لحالات ايجابية في صفوف الاول.

ورغم ارتفاع الاصابات أعلنت رابطة الدوري خلال الامسية أنها «لا تخطط» لايقاف البطولة، مؤكدة أنها تثق ببروتوكولاتها الصحية، وذلك بعد تأجيل مباراة ثالثة هذا الموسم. وقالت في بيان «لم تناقش ايقاف الموسم ولا نخطط للقيام بذلك».

وبات ليفربول مهددا بتشارك الصدارة مع غريمه الازلي مان يونايتد كونه يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط، كون الاخير خاض مباراة أقل. وفشل بطل انكلترا للمرة الاولى هذا الموسم في تسجيل هدف في مباراة في الدوري بفضل تألق نجم المباراة الحارس كارل دارلو، وواصل نتائجه المتواضعة خارج قواعده بعدما اكتفى بالتعادل الخامس مقابل انتصارين وهزيمة. أما نيوكاسل الذي خرج بشباك نظيفة للمرة الاولى على ارضه هذا الموسم فرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وأجرى المدرب الألماني يورغن كلوب تغييرين على التشكيلة التي تعادلت على ملعب «أنفيلد رود» مع وست بروميتش الاحد بهدف لمثله، أحدهما اضطراريا بعد اصابة الكاميروني جويل ماتيب فحل مكانه ناثانيال فيليبس في قلب الدفاع فيما استعان بجيمس ميلنر، العائد من الاصابة، في خط الوسط بدلا من الهولندي جورجينو فينالدوم.

وتحسّر كلوب على الفرص الضائعة حيث قال «لن تعتقدوا أنني سأرفع القبعة لفريقي ولكنني أعجبت بالأداء. كان جيدا حقا. هل بامكاننا أن نلعب كرة قدم أفضل؟ نعم، ولكن في هذه المباراة فعلنا أكثر مما يجب للفوز بها». وتابع «اللاعبون محبطون وهذا حقهم ولكن ليس بسبب الأداء. سنبني عليه للايام، الأسابيع والاشهر المقبلة». وأتت أولى فرص ليفربول متواضعة بتسديدة لميلنر بيسراه من خارج المنطقة كانت سهلة بين يدي دارلو (16). وأهدر المصري محمد صلاح أخطر فرصة لليفربول في الشوط الاول بعدما وصلته كرة رائعة خلف المدافعين من القائد جوردان هندرسون داخل المنطقة، روضها وانفرد بالحارس قبل ان يسددها زاحفة على يمينه الا ان الأخير تمكن من ابعادها الى ركنية (34). وشهد الشوط الثاني سيطرة كاملة للفريق الأحمر الذي هدد أولا برأسية لمانيه مرت بجانب القائم اثر ركنية من ترنت الكسندر-ارنولد (54). وأهدر «الفرعون» فرصة أخرى محققة بعدما وصلته كرة بينية من فيرمينو داخل المنطقة فراوغ المدافعين وسدد بيسراه كرة زاحفة مرت ايضا على بعد سنتمترات من القائم (66).

