كورتوا غاضب من قرارات الحكم

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أعرب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن غضبه من قرارات حكم مباراة فريقه أمام التشي، مؤكدا أنه أمر مخز أن تتوقف سلسلة انتصارات فريقه في ديسمبر. وتعادل ريال مدريد مع مضيفه التشي، بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة 16 للدوري. وقال كورتوا في تصريحات نقلها موقع ديفينسا سينترال الاسباني: الشوط الأول كان جيدا، سجلنا هدفا، وخلقنا أكثر من فرصة خطيرة. وأضاف: ما بين الشوطين تحدثنا عن ضرورة توخي الحذر، وفي الشوط الثاني احتسبت علينا أخطاء كثيرة، هناك حكام يحبون استخدام الصافرة باستمرار، ولكن كان هناك خطأ لبنزيما داخل منطقة الجزاء، فاذا كنت تستخدم الصافرة باستمرار، عليك استخدامها بالمساواة. وتابع: لا يمكننا قول أي شيء عن الحكم، لقد كنا أكثر وعيا بالأخطاء أكثر من وعيه بسير المباراة. وبسؤاله، هل لعب ريال مدريد بثقة مفرطة، قال كورتوا: لا أعتقد أننا أفرطنا في الثقة، لقد حصلوا على ركلة الجزاء، ثم دافعوا بكثافة، ورغم ذلك صنعنا فرصتين أو ثلاثة. وأكمل: انه لأمر مخز أن تتوقف سلسلة الانتصارات في ديسمبر ، لدينا مباراة مقبلة أمام سلتا فيغو، وهي صعبة بلا شك. وختم: لا أود القول اننا نشعر بالاحباط، فالفوز هرب منا، لقد قدمنا مستوى جيدا، وفي الشوط الثاني كنا على دراية بما كان الحكم يفعله، لكن مهلا، غدا سنعود للتدريبات والاستعداد لمباراة سلتا، علينا الاستمرار.