جيمس احتفل بمولده على طريقته الخاصة

دوليه

احتفل نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس بعيد ميلاده السادس والثلاثين بتحقيق انجاز جديد في مسيرته المظفرة عندما بات اول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة يسجل 10 نقاط على الاقل في الف مباراة على التوالي في الدوري المنتظم ليقود فريقه الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 121-107، في حين ثأر ميامي هيت بسرعة لخسارته الفادحة امام ميلووكي باكس قبل يومين بالفوز عليه 119-108. وسجل جيمس 26 نقطة وحقق الانجاز لدى تسجيله السلة التي تقدم بها ليكرز بنتيجة 46-37 منتصف الربع الثاني. وبدأت سلسلة جيمس في 6 يناير عام 2007 عندما كان يدافع عن الوان كليفلاند كافالييرز. اما اخر مباراة فشل فيها جيمس في تسجيل 10 نقاط فكانت في الخامس من يناير 2007 عندما اكتفى بتسجيل 8 نقاط و9 تمريرات حاسمة و5 متابعات عندما تغلب كليفلاند على ميلووكي باكس.

وكان جيمس حطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم الاسطورة مايكل جوردان في 30 مارس 2018 والذي سجل 10 نقاط على الاقل في 866 مباراة تواليا. اما صاحب ثاني افضل سلسلة والذي لا يزال يلعب حاليا فهو جيمس هاردن مع 411 مباراة تخطى فيها حاجز ال10 نقاط. ولم ينتظر ميامي هيت اكثر من يومين للثأر لخسارته القياسية بفارق 47 نقطة امام ميلووكي باكس في مباراته الاخيرة فتغلب على المنافس ذاته بنتيجة 119-108. والحق بروكلين نتس الخسارة الاولى باتالانتا هوكس هذا الموسم بفوزه عليه 145-141 بفضل 33 نقطة لكيفن دورانت و25 لكايري ايرفينغ بينها 17 في الربع الاخير. وتغلب بوسطن سلتيكس على ممفيس غريزليز 126-107. في المقابل، قاد كواهي لينارد فريقه لوس انجليس كليبرز الى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 128-105 بتسجيله 28 نقطة.

