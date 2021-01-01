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دوليه

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عملية جراحية لكوتينيو


أعلن نادي برشلونة الاسباني أن الفحوصات الطبية أكدت اصابة لاعبه البرازيلي كوتينيو في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى. وأكد العملاق الكاتالوني أن كوتينيو سيجرى عملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكان صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما شارك في مباراة ايبار وبرشلونة التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدقيقة 66 بدلا من البوسني ميراليم بيانيتش الا أنه أصيب في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ولم يتمكن من استكمال المباراة فخرج تاركا فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد أن استنفد التغييرات الخمسة. وشارك كوتينيو هذا الموسم في 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وأهدى تمريرتين حاسمتين.


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