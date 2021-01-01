الأهلي وبيراميدز يواجهان دجلة والإنتاج الحربي

دوليه

يستضيف الأهلي نظيره وادي دجلة اليوم الجمعة على ملعبه بالسلام ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري، التي تشهد اليوم أيضا مواجهة بيراميدز مع الإنتاج الحربي، بينما يحل الزمالك ضيفا على إنبي في بتروسبورت غدا السبت ضمن الجولة ذاتها.ويبحث الأهلي عن استعادة الصدارة التي يحتلها الجونة بفارق نقطتين وحصد رابع انتصاراته على التوالي بالدوري وتعزيز العلامة الكاملة مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويستعيد الأهلي اليوم جهود الثنائي الذي تعافى من فيروس كورونا محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة لكنه يعاني من غياب بعض العناصر المؤثرة مثل النيجيري جونيور أجاي وناصر ماهر والأنغولي جيرالدو وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابات بجانب عمرو السولية الذي أصيب بفيروس كورونا.

وكان الجونة واصل انتصاراته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد التغلب على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 اول من امس.ورفع الجونة رصيده إلى 11 نقطة متصدرا الدوري المصري، وتجمد رصيد مصر المقاصة عند 4 نقاط محتلا المركز 14.وحصد المقاولون العرب انتصاره الأول على حساب ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 2-0.ورفع المقاولون رصيده إلى 3 نقاط بالمركز السابع عشر وقبل الأخير.وتجمد رصيد البنك الأهلي عند 5 نقاط محتلا المركز الثامن.

وواصل المصري صحوته وحصد فوزا مثيرا على حساب ضيفه غزل المحلة بهدف نظيف.

ورفع المصري رصيده إلى 9 نقاط محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل خوض الأخير مباراة دجلة اليوم.وتجمد رصيد غزل المحلة عند 5 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

