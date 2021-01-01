الزمالك جدد لشيكابالا

دوليه

أعلن الزمالك تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق لمدة موسمين.وبثت قناة الزمالك صورة لشيكابالا وهو يوقع عقوده الجديدة وأكدت أن اللاعب جدد على بياض تاركا تحديد القيمة المالية لإدارة النادي.من ناحية أخرى تلقى الزمالك عرضا رسميا من الأهلي السعودي للتعاقد مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الزمالك فكرة إعارة الونش للأهلي السعودي في الموسم الجاري وإن كان هناك تحفظ على رحيل اللاعبين في يناير في ظل حاجة الفريق لجهودهم. ووفرت الإدارة المالية للزمالك مقدم العقد الجديد لنجم الفريق يوسف أوباما على أن يتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة المقبلة. ونجحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك في إنهاء أزمة مستحقات فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق. وحول مسؤولو الزمالك مستحقات اللاعب كاملة والتي تقدر بـ585 ألف يورو لأحد البنوك المصرية على أن يتم تحويلها لحساب اللاعب بأحد البنوك الخاصة.

