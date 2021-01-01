الفحيحيل لحق بالساحل وبرقان إلى ربع النهائي

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لحق الفحيحيل بالساحل وبرقان إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد بتغلبه على خيطان 3-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الشباب ضمن الدور التمهيدي للمجموعة الأولى. وضرب الفحيحيل موعداً بعد غد الأحد مع برقان الذي تغلب على النصر بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، فيما سيتعين على الساحل الفائز على اليرموك 2-1 ملاقاة الكويت حامل اللقب في دور الثمانية الأحد أيضاً.

في المباراة الأولى احتاج الفحيحيل شوطاً واحداً فقط ليؤكد تفوقه على خيطان ويسجل 3 أهداف،عن طريق سعد عايض في الدقيقة التاسعة عندما تابع تسديدة فواز الرشيدي التي ارتدت من القائم وأكملها في المرمى، واحتسبها الحكم هاشم الرفاعي هدفاً بعد اللجوء إلى تقنية «فار» للتأكد أن اللاعب لم يكن متسللاً. وحاول الاسباني خوانما تعديل النتيجة أكثر من مرة لكن عرضيته لم تجد لها متابعا، بينما تصدى خالد العجاجي لكرته من ركلة حرة (15)، ورد الفحيحيل عبر تسديدة فواز الرشيدي التي منعتها العارضة من دخول المرمى (17)، لكن مهاجم الفحيحيل نجح في تعزيز تقدم فريقه عبر ركلة حرة سددها جميلة على يمين الحارس أحمد الدوسري (28). وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن جاكوب من تسجيل الهدف الثالث وتأكيد تفوق فريقه بعد أن تابع عرضية عبدالله الشامي لينتهي الشوط بتقدم فريق المدرب ظاهر العدواني بثلاثية نظيفة تمكن من المحافظة عليها في الشوط الثاني الذي لم تتغير فيه الأمور. وكان الساحل تجاوز عقبة اليرموك بتغلبه عليه بهدفين من إمضاء البرازيلي إدواردو (68 من ركلة جزاء و75) مقابل هدف للفلسطيني عدي الدباغ (57). وفي مباراة أخرى، أثبت برقان أن فوزه على النصر في مسابقة دوري التصنيف لم يكن صدفة، وأكد تفوقه على العنابي عندما هزمه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والإضافي 2-2. سجل هدفي برقان نيكولاس كوفي (88 و110) بينما سجل للنصر سالم المسلاتي (26)، مشعل فواز (120). وفي ركلات الترجيح، سجل لبرقان فرحان سعد، جيوفاني، سالم العيدان، نيكولاس كوفي، رامي بوشنيبة، فيما أضاع خالد بن يحيى. بينما سجل للنصر سيد ضياء، أحمد الرياحي، مشعل فواز ، محمد دحام، وأضاع عبد الرحمن العنزي، بهاء عبد الرحمن.

