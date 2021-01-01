«طائرة الكويت» واصل تفوقه على كاظمة

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واصل الكويت تفوقه على نظيره كاظمة في المواجهات الأخيرة بتحقيق انتصار جديد عليه 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس في ختام منافسات القسم الأول من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة.

وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 9 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الاشواط عن العربي صاحب الرصيد ذاته، فيما ارتفع رصيد كاظمة إلى 8 نقاط متساوياً مع القادسية، ثم الجهراء 6 نقاط، وأخيراً الشباب 5 نقاط. وهذا الفوز الرابع للأبيض على خصمه على التوالي في المواجهات الأربعة الأخيرة بينهما.

وتبدو المنافسة شديدة على لقب البطولة هذا الموسم إذ من المنتظر أن يشهد القسم الثاني مواجهات صعبة وقوية لجميع الفرق حيث يسعى الكويت والعربي إلى مواصلة انتصاراتهما والاقتراب أكثر من اللقب فيما سيحاول القادسية وكاظمة عدم التفريط بأي نقطة للحاق بفريقي المقدمة.

ولم يكن انتصار الأبيض سهلاً بل جاء بعد معاناة كبيرة نظراً للبداية القوية للبرتقالي الذي كان يبدو في طريقه لالحاق الهزيمة الثانية على التوالي بالكويت بعد أن سيطر على الشوط الأول بصورة تامة بفضل تميز لاعبيه مشعل العمر وعبدالرزاق اللوغاني وعبدالعزيز شاكر إلى جانب المحترف الدومنيكاني المتألق سانتوس لينهي الشوط متفوقا 25-14. وحاول الكويت العودة إلى اللقاء في الشوط الثاني إلا أن كاظمة واصل افضليته وسط أداء متذبذب من قبل نجوم الأبيض لينهي كاظمة الشوط الثاني لصالحه أيضا 25-22.واشتدت المنافسة في الشوط الثالث بين الفريقين في ظل رغبة كاظمة في انهاء الشوط لصالحه والظفر بنقطتي المباراة، فيما رمي الأبيض بكل ثقله من أجل العودة إلى اللقاء. وعاد نجوم الكويت إلى أدائهم المتميز ليتمكنوا من حسم الشوط لصالحهم بصعوبة بالغة 25-23. ومنح الفوز في الشوط الثالث الكويت دفعة معنوية كبيرة فتألق عبدالله بوفتين وعبدالله جاسم وعبدالرحمن العتيبي إلى جانب البرازيلي اغويرا ليحسم الأبيض الشوط الرابع 25-22.وظهر التعب على لاعبي كاظمة في الشوط الفاصل من خلال ارتكاب العديد من الاخطاء السهلة وهو ما مكن الكويت من فرض سيطرته وانهاء الشوط لصالحه 15-10 ليحقق انتصارا مستحقا وضعه في مقدمة جدول الترتيب.

