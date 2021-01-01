قطر تقود كرة القدم إلى بر الأمان وسط تقلبات جائحة «كورونا»

دوليه

أكدت قطر قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بعد نجاحها في الآونة الأخيرة في تنظيم البطولات المحلية والدولية وتطوير العمل بالبنية التحتية لمونديال 2022، في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا المستجد.

فعلى مدار عام كامل، عكف المجتمع الرياضي الدولي بأسره على إيجاد حلول فعالة تُسهم في تنشيط الحياة الرياضية بعد تفشّي وباء كورونا، مما حث دولة قطر على المبادرة لإيجاد حلول مبتكرة تعيد عالم كرة القدم لسابق عهده. ولا يخفى على المتابع للمشهد الرياضي أصداء النجاح الذي حققته قطر ودورها المحوري في استضافة سلسلة من الاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية خلال العام 2020 لتتصدر بذلك موقع الريادة على خارطة الرياضة العالمية عبر إرساء معايير جديدة في الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين كافة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه قطر، بعد أقل من عامين، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2022 حيث تستهدف اختبار جاهزية مختلف ستادات البطولة ومرافقها عبر استضافة عدد من الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز تقديم تجربة مميزة للمشجعين وزوار قطر خلال المونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وبعد النجاح في استضافة منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقتي شرق القارة وغربها وتحديداً نهائي البطولة الذي شهد حضور 10 آلاف مشجع، والتنظيم المتميز لكأس الأمير بحضور 12 ألف مشجع، تتحدث هنا لغة الأرقام عن إنجاز مبهر؛ فقد شارك في منافسات دوري أبطال آسيا وحدها ما يقرب من 900 فرد من اللاعبين والطواقم الفنية من 30 فريقاً خاضوا 76 مباراة على عدد من ستادات مونديال قطر 2022، شكلوا خلالها أكبر حيز آمن من نوعه منذ ظهور الوباء، فيما يعرف باسم «الفقاعة الطبية».

وقد شهد نهائي كأس الأمير الإعلان عن جاهزية ستاد أحمد بن علي المونديالي، وفي هذا السياق أشاد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم «قطر 2022» بجهود كل من شارك في إنجاح الحدث وقال: «تتوج هذه الليلة جهود فريق متكامل عمِل خلال الشهور الماضية دون كلل بالتعاون مع الشركاء لإنجاح استضافة دوري أبطال آسيا ونهائي كأس الأمير الذي شهد استمتاع آلاف المشجعين بحضوره بأمان». وأضاف الخاطر: «نتطلع خلال الأشهر القادمة لتنظيم المزيد من الفعاليات وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة، وأن يتغلب العالم على تلك الجائحة في القريب العاجل، وأن تدب الحياة ثانية في عالم الرياضة التي لطالما استمتعنا بها». وقد شهدت منافسات دوري أبطال آسيا ونهائي كأس الأمير حضوراً بارزاً لعدد من قيادات الاتحادات العالمية والقارية، ومن بينها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي أشاد بجهود الدوحة قائلا: «استطاعت قطر خلال الأشهر الثلاثة الماضية أن تثبت لعالم كرة القدم مدى جمال اللعبة وقدرتها على الاستمرارية ومشاركة الجماهير بها رغم ظروف الجائحة التي نواجهها جميعاً».

وأضاف إنفانتيو: «لقد وفقت بحضور نهائي كأس الأمير وشهدنا سوياً الإعلان عن جاهزية رابع ستادات المونديال، وحضرت كذلك المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، ورأينا جميعا حضور ما يزيد عن 10 آلاف مشجع في كلا المباراتين، وتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة وما بذلته اللجنة المحلية المنظمة من جهود لضمان أن يستمتع المشجعون واللاعبون بمنافسات آمنة»، وأثنى على جهود الدوحة وقال: «لقد أرست قطر معايير جديدة لاستئناف النشاط الكروي في حقبة ما بعد الكورونا».

وفي السياق ذاته، أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم ، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجهود دولة قطر في استضافة البطولة الأبرز في القارة الآسيوية بعد توقفها جراء انتشار الجائحة، وقال: «بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أودّ أن أعبر عن عميق امتناننا للاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات والهيئات القطرية وكافة الاتحادات الأعضاء والفرق المشاركة على نجاح استضافة دوري أبطال آسيا».

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أن هذه البطولة ما كانت لترى النور لولا تكاتف جهود كافة الأطراف المعنية، وقال: «لقد جسدت هذه البطولة بما لا يدع مجالاً للشك وحدة وتماسك وصمود الكرة الآسيوية واستعدادها للوقوف في وجه التحديات».

كما أعرب الشيخ آل خليفة عن امتنانه لكافة الجهود التي تبذلها قطر استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم، قائلاً: «يُجسد استضافة ستاد أحمد بن علي كرابع ستادات المونديال جاهزية خطوة أخرى ناجحة في الطريق نحو استضافة عرس كروي يستقطب إلى قطر العالم بأسره عام 2022».

