القادسية بطل التفوق في «الجمباز»

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نال القادسية كأس التفوق العام في لعبة الجمباز عن الموسم 2019 - 2020 بعد سيطرة لاعبيه على المراكز الأولى في البطولات التي أقيمت خلال هذا الموسم، متقدماً على العربي صاحب المركز الثاني وكاظمة الذي احتل المركز الثالث.

وتسلم مدير لعبة الجمباز في نادي القادسية عبدالسلام الكندري كأس التفوق من رئيس مجلس إدارة الاتحاد فهد الصولة أول من أمس في مقر الاتحاد بعد تعذر تنظيم حفل تتويج إثر الظروف الصحية الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وبدوره هنأ الصولة القادسية على هذا الإنجاز والذي جاء ثمرة جهد وعطاء من قبل اللاعبين ومسؤولي اللعبة في النادي، فيما أشاد رئيس الاتحاد بالمستويات القوية التي ظهر عليها ناديا العربي وكاظمة خلال منافسات الموسم والتي عكست التطور الحقيقي لرياضة الجمباز الكويتية، مقدماً شكره لجميع الأندية على تعاونها، ومتمنياً أن يشهد الموسم الجديد حضوراً أكبر وتنافساً أقوى بعد أن يزول وباء كورونا وتعود الحياة الرياضية إلى طبيعتها.

