فنان مصري ينحت أبرز الآثار على أقلام الرصاص

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استطاع الفنان المصري إبراهيم بلال ، أن يحول أقلام الرصاص إلى منحوتات فنية تعكس معالم مصر التاريخية، وأبرز الآثار الإسلامية التي تُعرض في متحف الفن الإسلامي، من خلال معرض «كنوز من رصاص» الذي تم افتتاحه، الاثنين الماضي، بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عاماً على افتتاحه، والذي يُعد المعرض الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط. وأوضح بلال في حديثه لقناة «العربية» أنه بدأ ممارسة هذا النوع من النحت من خلال اعتماده على التعلم الذاتي، وانه استخدم هذا النوع من الفن للترويج للآثار المصرية». وأضاف: «تكمن صعوبة هذا النوع من النحت في التحكم في الأعصاب والصبر وروح العمل، لدقة المادة وصعوبة التحكم فيها». وأكد النحات المصري أن «متوسط العمل الواحد يتراوح ما بين 20 ساعة، لكن في بداية تجربتي لهذا النوع من النحت كان يتطلب الكثير من الوقت والتجارب، ومع الممارسة زادت الدقة».

