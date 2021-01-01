ألوان 2021 «النبيلة» .. مروج «الثور» وإطلالة معدنية

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يحمل العام المقبل 2021 رمز «الثور» وفق التقويم الصيني، وهو ينتمي إلى عناصر الأرض. لذلك ينصح خبراء الازياء عند اختيار ألوصان الملابس للاحتفال برأس السنة ان تُعطى الأفضلية للألوان النبيلة مثل: البيج والبني والترابي، فهي الألوان المألوفة لهذا الحيوان ومن الأولويات أيضًا اختيار ألوان المروج الصيفية التي يحبها الثور كثيرًا وهي: الكاكي والألوان الزيتية والطبيعية الباهتة، على سبيل المثال: الأصفر الباهت والخوخي. أما في وقت مبكر من عام 2021، يمكنك أن تستقبل العام الجديد بأزياء ألوانها ذات لمعان معدني: مثل ألوان الفضة أو الذهب الوردي أو الذهب الهادئ. وفي حال رغبت في تحسين حياتك الشخصية، ينصح الخبراء باختيار ألوان درجاتها تميل نحو الأبيض والرمادي. وتقول مصممة الأزياء الروسية فيكتوريا شفيتس «اللمعان المعدني في ملابس السنة الجديدة سيخلق مزاجًا احتفاليًا. لذلك، ستكون الأقمشة الفضية والذهبية رائجة في الاستخدام خلال هذه الفترة. يُفضل أن يكون اللون الرمادي الفضي، وجميع أنواع ظلال الغرافيت أو الرماد المتلألئ. نظرًا لأنه لدينا ثوراً ليس فقط معدنياً (رمز العام الجديد)، بل أبيض أيضًا، فإن الأبيض كذلك سيكون أحد العناصر الرئيسة في الاحتفالات. لكن لا ننسى أن اللون الأبيض بدرجاته المتنوعة يختلف من شخص لآخر.

