كورنيش الصليبخات «حبر على ورق»!

Sunday النهار

ما زال ذلك الشاطئ الجميل باطلالته البحرية الجميلة وخدماته وحدائقه الخضراء حلماً جميلاً ينتظره الاهالي في مناطق الصليبخات والدوحة وغرناطة وما حولها من مناطق منذ زمن بعيد وهم يتخيلونه اجمل من شواطئ مشابهة مثل شاطئ الشويخ او المارينا او شرق او الكوت والطريق الساحلي الممتد من المسيلة الى الابراج، فتطوير شاطئ الدوحة والصليبخات مشروع عفى عليه الدهر ومازال حبر على ورق بالرغم من انه مطروح في العديد من مخططات الدولة الهيكلية وخططها للمرحلة الممتدة لعام 2030، وقد تم اقراره من خلال دراسة شاملة وافق عليها المجلس البلدي في عام 2013 الى ان تم توقيع اتفاقية من قبل البلدية واحدى الشركات العالمية لتصميم ودراسة المشروع في العام الماضي 2019 ولكن كل ذلك ليس له اي تحرك واضح على ارض الواقع الى يومنا الحالي.

فاهالي تلك المناطق الذين رأوا الجسور العملاقة تمتد من فوقهم وتحتهم وتربط مناطقهم بطرق ومناطق مازالت قيد الانشاء مازالوا يذهبون الى شواطئ اخرى بعيدة لممارسة رياضة المشي والجلوس على البحر مثل شاطئ الشويخ المزدحم والابراج وابعد من ذلك، وكلهم امل ان يستمتعوا بجمال شاطئهم وشاليهاتهم في الدوحة والصليبخات واهتمام الدولة بنظافتها وحمايتها من التلوث والتخريب.

برامج انتخابية

تلك المنطقة التي يحلم فيها الاهالي كانت مادة خصبة ضمن برامج المرشحين الانتخابية منذ زمن بعيد وقبل ان يتم تغيير الدوائر والاصوات ومنذ مجالس التسعينيات وبداية الالفين والمرشحين يعدون الناخبين في مناطق الصليبخات وغرناطة والدوحة بالمطالبة بتطوير تلك الشواطئ وتجميلها ولكن كل تلك الوعود لم تتحقق الى الان .

دراسات وخطط

الفكرة اخذت جانبا جديا منذ سنوات طويلة والى كونها رغبة او فكرة الى وجود دراسات تقدم بها العديد من المهتمين واضيفت الى المخططات الهيكلية في البلدية ومن اكثر المسؤولين الذين طرحوا الافكار بهذا الشأن الوزير الحالي المهندس وليد الجاسم عندما كان مساعدا للمدير العام سابقا من خلال دراسة واسعة شملت تلك الشواطئ وتم عرضها على المجلس البلدي والموافقة عليها في العام 2103 وتختص بشبه جزيرة الدوحة والتي جاء في مضمونها: ان شبه جزيرة الدوحة تشكل الحافة الشمالية لخليج الصليبخات، ويبلغ طولها 5كم2 وبعرض لا يزيد على 1 كم2. توفر شبه جزيرة الدوحة إطلالة لا مثيل لها لمدينة الكويت وجرف جال الزور ومرتفعات المطلاع، بما يوفر الفرصة لخلق وجهة ومعلم سياحي للكويت.

واوضحت الدراسة ان المفهوم الشامل لتطوير شبه جزيرة الدوحة هو استغلال الموقع الفريد والإمكانيات المتاحة لخلق رمز للكويت، وسيتم ربط هذا الاستثمار بالتنمية السكنية التي من شأنها أن توفر موقعا جذابا جديدا. الجوانب الرئيسية لتطوير المنطقة تشتمل على: منطقة سكنية متميزة، فندق منتجع وشاليهات، ناد ريفي وملاعب للجولف، مارينا، الشواطئ العامة

شاطئ الصليبخات

كما تحدثت تلك الدراسة عن تطوير ساحل شمال شرق شاطئ الصليبخات حيث تبلغ مساحة ساحل شاطئ الصليبخات 1.57 كم2، ويعتبر الشاطئ همزة الوصل بين المرافق الترفيهية الساحلية في كل من حديقة الشيخ زايد والمدينة الترفيهية والمناطق السكنية القائمة والمقررة جنوب الموقع، ومشروع التطوير المقترح يوفر فرصة مهمة لتحسين امكانات الوصول الى الواجهة البحرية لعدد كبير من السكان. بل هو أيضا موقع ساحر يطل على مناظر واسعة النطاق عبر خليج الصليبخات نحو شبه جزيرة الدوحة ومدينة الكويت.

وكانت فكرة تطوير ساحل الصليبخات هي خلق سلسلة من المساحات التي تربط الواجهة البحرية والمناطق السكنية المجاورة لها وتشتمل على: الرصيف البحري الذي يسمح بخروج الزوار إلى البيئة المائية بسهولة ودون وجود تأثير كبير على البيئة الحساسة لمنطقة المد والجزر، إنشاء واجهة بحرية تتخللها مساحات من المناطق المناسبة للتنزه، مناطق لعب الاطفال، المقاهي والمطاعم، حديقة مائية، مناطق للملاعب الرياضية الخارجية بالإضافة الى الخدمات العامة ومواقف السيارات.

