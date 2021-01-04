مدخرات الكويتيين ذهبت للماركات العالمية

Sunday النهار

تشهد اسواق الماركات العالمية والفاخرة اقبالا ورواجا كبيراً من المواطنين خلال الجائحة واستقطبت جزءاً كبيراً من مدخراتهم خلال الجائحة خاصة عدم سفرهم خلال إجازة الصيف بسبب تداعيات «كورونا» ما وفر سيولة كبيرة لدى المواطنين لشراء كل ما غال ثمنه من الماركات العالمية من ساعات وملابس وجناط والاحذية والاكسسوارات والسبح والاقلام وغيرها.

ويرى خبراء ان مبيعات الماركات العالمية ارتفعت بنحو 150% بعد فتح الاسواق بعد الاغلاق والحظر وذلك في ظل وجود سيولة لدى غالبية المواطنين خاصة مع عمليات البيع أونلاين والتي وفرت منتجات عالمية باسعار جيدة ومناسبة بالمقارنة مع المحال في الكويت بالاضافة الى وجود نسبة «غيرة» في المجتمع الكويتي تدفع شرائح معينة للشراء اقتداء بأخرى، بالاضافة الى تأثير «السوشيال ميديا» في الكويت .

واضافوا ان اقتناء الماركات العالمية لم يعد حكراً على فئة معينة في المجتمع خاصة مع توافر السيولة نتيجة عمليات الحظر التي جعلت الكثيرين لا يخرج من البيت واقتصر الانفاق على المأكل فقط وبالتالي توافر لدى الكثيرين سيولة جعلتهم يشترون ما يريدون من ملابس وإكسسوارات

فالهوس بشراء الماركات العالمية والغالية امر طبيعي كما يقول مدير احدى الماركات العالمية في مجمع الصالحية ان النساء اكثر طلبا من الرجال في شراء الماركات العالمية وذلك سواء في الملابس والجناط والمجوهرات والنظارات والساعات والاكسسوارات والاحذية.

واضاف ان السيدات تتجه نحو الشراء من باب حب الظهور أو الرغبة في «الكشخة» بين مثيلاتها من أفراد المجتمع، أو نتيجة لتأثير مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي عليهن، الذين يقومون بعمل اعلانات للماركات العالمية.

واضاف احمد – مدير احدى الماركات العالمية في مول 360 ان جميع المحال لديها منتجات تلائم جميع فئات المجتمع الكويتي، فهناك مثلا موديلات من الفساتين تبدأ من 25 ديناراً وتصل الى 150 ديناراً رغم من ان هذه الأسعار تعتبر غير مرتفعة جداً بالنسبة لماركات أخرى، فهناك تصاميم معينة من لا يمكن الحصول عليها الا من خلال الطلب من بلد المنشأ نظراً لارتفاع سعرها الكبير، لكن في حقيقة الأمر ان هذه الموديلات تكون مميزة وبذات جودة وغير تقليدية.

واشارت ديانا – مسؤولة في محل للاحذية والجناط – الى ان الغالي ثمنه فيه نظراً لطريقة التصنيع اليدوية والجلود النادرة المستخدمة فيها اضافة الى تفرد في التصميم في كل أنحاء العالم وعدد القطع المنتجة، فالكثيرون يحبون التميز، موضحة ان الكثير من العملاء ينتظرون «sale» أو تخفيضات لشراء احتياجاتهم باسعار مناسبة وتكون عادة من الموديلات القديمة.

واضافت ان اسعار الحقائب النسائية الفاخرة تبدأ عادة من 250 دينارا بينما تصل الى اكثر من 15 الف دينار للحقائب النسائية المصنعة من جلد التمساح او الحية والنعامة والتمساح،وهذه المنتجات يتم طلبها بالاسم.

وقالت خولة - مدرسة - انها تهتم بمظهرها الخارجي ومتابعة جيدة لعالم الموضة، ولذا افضل شراء «الماركات العالمية» لانها راقية بطبيعة الحال، ولذا اخرص علي شرائها من الوكيل حتي لا تكون مقلّدة

واوضحت نوف – موظفة – انها عاشقة لاقتناء الملابس والأحذية التي تحمل أسماء ماركات عالمية مشهورة لافتة الى انها كانت تشتري احتياجاتها عندما تسافر خارج البلاد في اجازة الصيف ولكن هذا العام بعد فترة الحظر قررت الشراء من الكويت رغم انها اغلى من الخارج.

واكدت نوف ان الماركات العالمية تعطي ثقة في النفس لمن يرتديها وتعطي الآخرين انطباعاً مميزاً عني، فالأناقة أصبحت جزءاً من حياتي اليومية.

واوضح يوسف – موظف – فترة الحظر كانت طويلة ولذلك فغالبية المواطنين كان لديهم حالة من الملل ولذا فالجميع خرج الى المولات للفسحة والشراء في ذات الوقت لافتا الى الكويتيين من هواة شراء الماركات العالمية.

