سوق الحراج.. ملاذ الوافدين في الجائحة

Sunday النهار

اصبح سوق الحراج الملاذ الاول لغالبية الوافدين من العمالة الهامشية والتي ضاق بهم الحال في ظل تداعيات جائحة كورونا التي خنقت اعمالهم في القطاع الخاص في ظل عدم تفعيل المرحلة الخامسة من خطة العودة.

فالكثير من العمالة الوافدة لجأت الى سوق الحراج لشراء احتياجاتهم سواء من الاجهزة الكهربائية او ملابس ومعدات كهربائية، وملابس، وأحذية، وغيرها باعتبارها الارخص سعرا من الاسواق الشعبية او المحال وتساهم في توفير احتياجاتهم وفقا لامكانياتهم في ظل الاوضاع الصعبة خاصة ان الاسعار هناك لم ترتفع بالنسبة نفسها التي زادت فيها في المراكز التجارية. وقد عاد الزخم الى سوق الحراج - الجمعة - لكون اسعاره تتناسب اكثر مع القدرة الشرائية المحدودة للغالبية من الوافدين التي تقطعت بهم سبل الحياة في ظل اغلاق عدد كبير من الانشطة التجارية والمشاريع الصغيرة ابوابها وتسريح اعمالها وتقليص عدد كبير من الشركات للعمالة بها في اطار تقليص وترشيد النفقات بها وهو ما اثر سلبا على العمالة الوافدة التي اصبحت في مهب الريح ولجأت الى سوق الحراج لشراء احتياجاتهم باقل الاسعار.

والنهار التقت بعد من الباعة والوافدين في سوق الحراج.

ويقول امير الطيب -بائع – الاقبال تراجع بنسبة كبيرة في ظل ازمة كورونا واقتصر الحضور على العمالة الذين يأتونه طمعاً في شراء أغراض بأثمان زهيدة، هروبا من ارتفاع الأسعار وهموم الأقساط والقروض.

واشار محمد امين -بائع - الى انه في السوق منذ اكثر من 10 أعوام وابيع اجهزة كهربائية مستعملة والتي تشهد رواجا نسبيا بالمقارنة بسوق السجاد والاثاث الجديد بالحراج وذلك لان من يحضر يريد سد ما ينقصه في البيت من تليفزيون او ثلاجة او غسالة وبالتالي يكون مضطر فلا احد لديه فلوس لشراء جديد .

واضاف عزام حسين – بائع – ان الاقبال على الملابس المستعملة كما هو خاصة على الملابس الشتوية من العمالة الوافدة التي تريد ملابس ثقيلة لمواجهة الشتاء لافتا الى ان الاسعار تشجع على الشراء خاصة انه تكون بحدود الدينار للقطعة الواحدة.

وقال احمد طاهر - وافد – انه حضر الى الحراج لشراء غسالة بعد ان تعطلت الغسالة لديه ووجد ان اسعار الغسالات الجديدة تفوق امكانياته، ولذا لجأ الى الحراج لشراء غسالة مستعملة في حدود 25 دينار مع النقل وذلك لحين استقراره في العمل. واضاف عبد الرحيم شيخ – وافد – الى انه حضر لشراء جاكت جلد مستعمل وذلك لان اسعاره في السوق لن تتجاوز 3 أو 4 دنانير وذلك لانه يعمل في سوق السمك ويضطر الى الذهاب الى الشبرة بالليل والجو بارد.

