«الخديوي».. مطعم كويتي بروح مصرية

Sunday النهار

يمثل مطعم الخديوي أحد أهم المطاعم المفضلة لدى العائلات الكويتية وغير الكويتية، حيث تقدم جميع المأكولات المصرية الشهيرة من المحاشي والملوخية والمشويات بأنواعها على الطريقة المصرية.

ويتميز مطعم الخديوي برقي تصميماته الكلاسيكية التي جاءت من وحي عبق التاريخ المصري في فترة أسرة محمد علي، كما تتأثر ديكورات مطعم الخديوي بالفن المصري الأصيل، فتجد في جنباته صوراً لفنانين مصريين أثروا وبشدة في التراث المصري وعلى رأسهم محمد عبد الوهاب وأنور وجدي وليلى مراد من قامات فن الزمن الجميل.

ويحرص الخديوي على تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع مرتاديه من الزبائن، إيماناً منه أن صحة الزبائن هي الأهم في المقام الأول.

كما يتميز مطعم الخديوي بقدرته الكبيرة على التواصل مع الزبائن في كافة مناطق الكويت، كما أنه يتواجد على قائمة التطبيقات الالكترونية الشهيرة مثل: طلبات وديليفرو وغيرها من مواقع الطلبات الشهيرة.

ومطعم الخديوي هو مطعم في الكويت يقدم أكلات من المطبخ عربي ويوصل إلى الفيحاء، الشامية وحولي.

ومن الأطباق الأكثر مبيعاً مشروم بالجبنة والملوخية خضراء والمحاشي المشكلة وتكا، لكن لديهم خيارات أخرى مثل مقبلات ساخنة والأطباق الرئيسة والمقبلات ساخنة ومشوي على الفحم.

