«كاكاوجي».. مسيو الأطباق الفرنسية والغربية

Sunday النهار

تم تأسيس مطعم كاكاوجي كمطعم ومطبخ مركزي في عام 2017، ويعتبر من بين المطاعم المتميزة في تقديم الأطباق الفرنسية والغربية التي تناسب الأذواق الكويتية.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاكاوجي لصناعة الشيوكولاته والحلويات والمعجنات والبوظة نايف الجزاف، أشار إلى أن مطعم كاكاوجي يتميز أن به عدة أقسام متميزة، وفي كل قسم هناك شيف متخصص وطاقم مسؤول عن هذا القسم.

وبين أن الأقسام في كاكاوجي هي: قسم الكيك والبيستري حيث يقوم بإعداد الكيك ذات الطابع الفرنسي المميز وكذلك البسيتري والحلويات الفرنسية والغربية المختلفة.

وأضاف : لدينا قسم الشوكولاتة ولدينا أنواع عديدة من الشوكولاتة التي تحتوي على حشوات ونكهات متنوعة. ولدينا قسم المخبوزات والموالح حيث نقوم بإنتاج الفطائر والمعجنات بوصفات خاصة بنا في كاكاوجي.

وأوضح أن فلسفة كاكاوجي تقوم على الالتزام باستخدام أفضل أنواع المواد الغذائية في الانتاج حتى وان كانت تكلفتها عالية مع الحفاظ على سعر معتدل يكون في متناول جميع فئات الزبائن حتى وإن أثر ذلك على هامش الربح.

وحول خدمة توصيل الطلبات، تمكن مطعم كاكاوجي من تقديم خدمة توصيل الطلبات لجميع مناطق الكويت ولديه موقع الكتروني على الانترنت خاص به، كما أن المطعم متواجد على أهم تطبيقات التوصيل والمشهورة في الكويت.

وقد تأثر مطعم كاكاوجي كغيره من المطاعم بأزمة كورونا بشكل كبير ومررنا بجمود خصوصا في بدايات الأزمة حيث تخوف الكثير من الناس من التعامل مع المطاعم خوفا من انتقال العدوى، بالإضافة الى القوانين الصارمة من الجهات الرسمية التي الزمتنا بغلق المطاعم أثناء فترة الحظر، كل ذلك أدى على خسائر فادحة بسبب التزامنا بدفع الرواتب مع عدم وجود مبيعات. وقد تم مواجهة الأزمة الأزمة على عدة مستويات من خلال أعادة ترتيب الأولويات.

ومن أهم الخطوات التي اتخذناها على المستوى الصحي هي إعادة تقييم إجراءات التعقيم والتنظيف لدينا والحرص على التشدد في تعقيم المنشأة عدة مرات باليوم.

بالإضافة الى توعية طاقم العمل باتباع بروتوكولات جديدة في النظافة الشخصية وتعقيم الأيدي والمعدات وليس الكمام وتغيير القفازات باستمرار.

وحول عودة نسب التشغيل للمطعم بشكل تدريجي، يسعى مطعم كاكاوجي إلى العمل لإعادة نسب التشغيل كما كانت عليه في السابق، مع الأمل إلى العودة الكاملة للعمل عند الدخول للمرحلة الخامسة والنهائية.

