بوليا.. كنز إيطاليا السياحي الجديد

Sunday النهار

تتميز ايطاليا بأن لها سحراً خاصاً كما يقول الرحالة الكويتي مساعد المجرن مؤكدا انها من اكثر الوجهات السياحية المفضلة لدي ويوافقني الكثير رغم اختلاف الاسباب فهناك من يفضلها بسبب الاصالة والتاريخ والعراقة والثقافة، وآخرون يفضلونها لانها بلد الاناقة والموضة وقسم ثالث يعشقونها لسياحة البحر واليخوت وآخرون يفضلون سياحة الغذاء والمطاعم جاذبة بها، فهي دولة تجمع كل المغريات لتكون قبلة سياحية حيث ان هناك القليل من الدول التي تجمع بها هذه المزايا بأفضل صورها.

وقال المجرن ان ايطاليا واحدة من الدول التي اسافر لها سنويا مرة او مرتين خلال 15 عاما ماضية ورغم ذلك الى اليوم لم انته من المزارات الايطالية،فهناك اماكن بها ذهبت لها مرة واثنتين وثلاثة مرات، وكل مرة اراها غير ذات المرة،لافتا الى انه خلال 4 الاعوام الاخيرة ظهرت وجهة جميلة جدا جدا في ايطاليا علي الخريطة السياحة الايطالية والاوروبية والعالمية وانتشرت الواجهة عند الاوروبيين والبعض بدأ يعرفها ويتطلع لزيارتها .

واوضح المجرن ان ايطاليا على الخريطة تشبه الحذاء والجزء الاسفل منها وهو كعب الحذاء وهذه المنطقة اصبحت من اشهر المناطق السياحية في ايطاليا في السنوات الاخيرة وكثير من نجوم العالم في السنوات الاخيرة يقطنون فيها مثل مادونا وتوم هانكس وغيرهما من المصمين الايطاليين الذين يشترون مزارع وبيوتاً وشاليهات في هذه المنطقة وذلك لانها واجهة سياحية غير تقليدية وغير معتادة في تنوع من مساحات خضراء والصحراء والشواطئ والبحر، كما تشتهر بمجموعة المأكولات الخاصة بها.

وقال المجرن ان منطقة بوليا اقليم لم يبح بأسراره فسحرها يخطف الالباب لكل من يزورها فهي تخفي جمالها وراء حقول الزيتون، فهي الكنز الجديد الذي اكتشفته السياحة الأوروبية، وما زالت تحتفظ بأصالة عصيّة على الزمن وتفاخر بعمران أرستقراطي عريق يمتدّ من سفوح الهضاب المكسوّة ببساط لا نهاية له من النباتات العطرية الى الشواطئ الرمليّة المتهالكة عند أقدام بحرٍ.

وبوليا هي مملكة الحدود التي يتقابل فيها الاسلام مع المسيحية كما تشهد على ذلك القلاع والحصون الكثيرة التي تسوّر معظم المدن والقرى الواقعة على سواحلها.

ويقول المجرن لقد ذهبت مع اصدقاء ايطاليين من 4 اعوام ووقعت في حبها من اول نظرة، فهي غير المناطق الايطالية ولذا زرتها 3 مرات، بل قمت بتنظيم رحلة للفانز الخاص بي، وذلك لجمالها الرائع والخلاب وكانت من اجمل الرحلات التي نظمتها على الاطلاق، وانبهر بها الفريق الذي سافر معي، حيث توجد بها صور بها كثيرة لم تكن تعرف انها موجودة في ايطاليا، وهذه المنطقة تنتعش سياحيا بالتدريج، كما ان الفنادق التي تم تشييدها شيء خيالي وكل عام نجد بها مطاعم وفنادق جديدة.

وبوليا.. هي كعب الحذاء منطقة جميلة تقع على مساحة 300 كيلومتر وطولها من شرقها الى غربها 150 كيلو متراً مربعاً، وتحتاج الى اسبوع او اسبوعين لزيارتها بشكل كامل وللاستمتاع بجميع مزاراتها وتوفر كل شيء للسائح لمن يحب البحر والشواطئ، حيث بها اجمل شواطئ ايطاليا رغم انها غير معروفة بالشواطئ الجميلة وتمتلك واجهة بحرية كبيرة على البحر المتوسط ولا يوجد اهتمام بها مثل اليونان وكرواتيا، ولكن شواطئ سالنتو تعد من الاجمل وافضل السواحل في اوروبا، حيث تنتظرك المياه الفيروزية والرمال الذهبية الناعمة.

وقال المجرن ان بوليا تمتاز بسياحة جديدة لم نسمع عنها وهي سياحة البيوت الريفية في المزارع والبيوت النائية بعيدا عن المدن حيث يتم تحويل البيوت الجميلة الى فنادق، ويكون بها مطبخ صغير يعد الشيف من خلالها اجمل الوجبات واشهاها.

وتتميز بوليا انه لا يوجد اهتمام بأن تسكن فيها وذلك لكثرة الاماكن الواجب زيارتها في بوليا، فلابد ان تكون معك سيارة وجدول يومي بحيث تقضي نصف يوم على البحر والنصف الآخر على الجبل ونصف يوم في قرية صغيرة على رأس الجبل والنصف الآخر في منطقة ساحلية او في احدى المدن او القرى التاريخية.

واضاف المجرن ان هناك منطقة من اجمل المناطق التي نرى صورها وهي منطقة ماتيرا وتعتبر ثالث اقدم قرية على مستوى البشرية وتتضمن منازل محفورة في الصخر تطل على وديان سحيقة وتسمى ساسي وتم تصوير فيلم جيمس بوند الاخير عام 2019 فيها.

واشار المجرن الى ان هناك منطقة انت روبالو وهي احدى مناطق غير الساحلية والجبلية ووسط بوليا، وهي من اجمل المناطق التي زرتها في ايطاليا، فكل قرية لها سحرها الخاص وقد دخلنا قرى كثيرة بالخطأ ولم نتوقع جمالها وخاصة انها غير مذكورة سياحيا الا اننا اكتشفنا روعة المباني والبيوت في هذه القرى وهناك اماكن اخرى اكثر جمالا وقد زرت ما يقارب من 10 قرى وكل منها تميز بالمباني ونجد الـباك غروند الخاص بها مختلفا عن الاخرى فمنها اليهودي او العربي، فجمال المباني والمعمار غير طبيعي بها.

ودعا المجرن الكويتيين الى زيارة بوليا حيث تتعدد المناطق السياحية التي يجب زيارتها مثل ماتيرا - ألبيربيلو - ليتشي - أوستوني - مونوبولي - غاليبولي - بولونانو آماري - ساحل سالينتو - أشجار زيتون فاسانو.

واكد الرحالة الكويتي مساعد المجرن ان هناك جزءاً مهماً في رحلتنا في بوليا وهو الطعام وهو من الاشياء المشهورة والتي نأكلها كثيرا ولا نعرف اصلها من اين وهو خبز الـفوكاجا واصلة من بوليا بالاضافة الى جبنة بوراتا وهناك اشياء لابد من تجربتها مثل باستيجيوتو وبانزاواتي واوركييتي.

واضاف المجرن ان بوليا تنتج افضل واجود انواع زيت الزيتون في العالم وحصدت في 2018 و2019 جوائز ومراكز اولى على مستوى العالم في جودة زيت الزيتون بخلاف هذا الامر توجد مناطق كبيرة بها شجر الزيتون محمية من الحكومة مثل فازانو بل ان بعض الاشجار يصل عمرها لاكثر من 3 آلاف عام وصورة هذه الشجرة في حد ذاتها سياحة من روعة وجمال حقول الزيتون حيث تنتج بوليا 30% من انتاج زيت الزيتون في ايطاليا ولذا انصح كل من يزور بوليا ان يشتري منها زيت زيتون.

