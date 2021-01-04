شيماء سليمان تطلق «اهدى يا قلبي».. وتخوض أول تجربة سينمائية

Sunday النهار

طرحت الفنانة الكويتية ?شيماء سليمان? أغنية اهدى يا قلبي من كلمات مشاري إبراهيم، ألحان وتوزيع موسيقي طلال العيدان، كما وأنهت تصوير مشاهدها في مسلسل سما عالية، ومع بداية العام المقبل تنطلق في تصوير مسلسل كذبة أبريل. وقالت شيماء عن الأغنية: معروف عني أنني أميل إلى غناء اللون الكلاسيكي وأغنية (اهدى يا قلبي) ليست باللون الجديد عليّ لهذا، وبمجرد أن قدّمها لي الشاعر مشاري إبراهيم وافقت بسرعة، إذ إن كلماتها شدتني وشعرت بأنها مكتوبة لي. ومن أعمالها الجديدة، كشفت سليمان عن خوضها أول تجربة سينمائية قريبا، من خلال فيلم قوي وذي إنتاج ضخم، حيث انتهت من توقيع العقد على أن تجسد دور البطولة إلى جانب فنانة أخرى، ويعد العمل من الأعمال ذات البطولة النسائية، ويقدم صورة مختلفة وجديدة على المجتمع الخليجي، متوقعة أن يحظى باهتمام الجمهور.

