نجوم عالميون يكرهون «السوشيال ميديا»

Sunday النهار

رغم أنها أصبحت سمة العصر والكثير من النجوم والفنانين يستخدمون السوشيال ميديا للحفاظ على تواجدهم بالقرب من الجمهور الا أن هؤلاء النجوم يرفضون استخدامها تماما. واللافت للنظر أن العديد منهم نجوم شباب أمثال اميلي بلانت، جنيفير لورانس ودانيل رادكليف ولكنهم يرفضون التعامل مع أي من مواقع التواصل الاجتماعي. ونجوم آخرون على عداء شديد معها مثل جورج كلوني الذي وصفها بالغبية وأنجلينا جولي التى رفضت أن تتعلم استخدامها. دانيال رادكليف: قال نجم هارى بوتر فى مقابلة أجريت فى نوفمبر 2016 انه لا يفضل استخدام تطبيقات وسائل الاعلان الاجتماعية مثل سناب شات الذى يقبل عليه الكثيرين فى تلك الأيام. جينفير لورانس: فى عام 2014 قالت جينفير لورانس لـبى بى سى ان وسائل الاعلام الاجتماعية والتكنولوجيا تحيرها، وقالت: لست جيدة على الهواتف أو التكنولوجيا، ولا أستطيع مجاراة رسائل البريد الالكتروني، لذا فان فكرة تويتر غير واردة على الاطلاق بالنسبة لى.

ساندرا بولوك: سبق وصرحت الممثلة الأميركية بأنها ليست مهتمة بوسائل الاعلام الاجتماعية لأنها ترى أنها شىء مزيف على حياة الفرد، وفى أوائل عام 2016 قالت لمجلة People ان الصور الشخصية على وجه الخصوص تخلق مجموعة غير واقعية من التوقعات للمتابعين عبر الانترنت. إيما ستون: فى أواخر عام 2016 قالت ايما ستون لمجلة ELLE ان وسائل الاعلام الاجتماعية يمكنها أن تولد وجهات نظر خطأ للبعض، وان مواقع مثل تويتر وانستغرام يمكن أن تجعل حياة الناس تبدو أسهل بكثير مما هى عليه بالفعل، لذلك هى لا تستخدم تويتر أو انستغرام. كيت وينلسيت: تعترف كيت بأنّها لا تفضّل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنّها منعت التعامل بها في منزلها، لتأثيرها السلبي في ثقة الفرد بنفسه. وينلسيت بعيدة تماماً من السوشيال ميديا ولا تفكّر في انشاء أي حساب خاص عليها، وأخيراً أبعدت بناتها عنها ومنعتهنّ من نشر صورهنّ، وترفض مبدأ اعجاب الآخرين وتعليقاتهم.

براد بيت: كشف سابقًا أنه لا يريد المشاركة فى مواقع التواصل الاجتماعى وأنه لن يتعايش مع فكرة كونه سلعة على فيسبوك وتويتر.

