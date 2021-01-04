صالح الحريبي.. «عبق التراث الغنائي الكويتي» وعلى دربه سار الأبناء

Sunday النهار

يعتبر الفنان الراحل صالح الحريبي علامة مهمة ومن الرواد في تاريخ الفن الكويتي وهو أحد أشهر الأصوات الغنائية التي برزت في الستينيات واشتهر بأغانيه التي تحمل معها عبق التراث الكويتي وقد دخل الفنان الراحل سماء الأغنية في مرحلة مبكرة وبدأ يصعد سلم النجاح بثبات خطوة خطوة حتى تربع على القمة وهو أحد المطربين القلائل الذين أجادوا الغناء التراثي العربي على اختلافه وحافظ الراحل على الأعمال النادرة للتراث الكويتي وكان مثقفاً وواعياً يحسب خطواته بدقة متناهية.

كما قدم المقامات العربية والشرقية لكبار الفنانين العرب كما ظهر الحريبي في بعض الأعمال الفنية ابرزها مسلسل درب الزلق وغنى الراحل الحريبي المقام العراقي فضلا عن غنائه الكثير من الأغاني المصرية وللراحل صالح الحريبي ابنان دخلا المجال الغنائي وهما أحمد الحريبي وعبدالرحمن الحريبي وتميزا بالصوت الجميل وقدم كل منهما العديد من الاغاني الناجحة فكلا منها له لونه الخاص الذي تميز به وسار أحمد وعبدالرحمن على درب والدهما في الغناء وحققا شهرة كبيرة من خلال أدائهما وحرصا على أن يكون لكل منهما شخصية فنية مختلفة عن الآخر كما حرصا على ألا يكونا نسخة من والدهما فعندما نتطرق الى احمد فاننا نتكلم عن ذلك الفنان الذي ورث من والده الصوت والابداع خاصة انه مطلع على اعمال والده وتشبع من حب المجال الغنائي وهو فنان بمعنى الكلمة وصوته جميل جدا وكذلك اخيه عبدالرحمن الذي فضل ان ينسحب من المجال الغنائي بهدوء ويتفرغ لاعماله الخاصة خاصة ان وجوده كان مستحقا لما يملك من خامه صوتية نادرة وساهموا ابناء الحريبي في وجود العديد من الاغاني الجميلة التي بقت في ذهن كل متابع لهم حتى وقتنا الحالي.

