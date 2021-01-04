نسرين طافش: «الماركات العالمية» ليست شرطاً للأناقة

Sunday النهار

الأب فلسطيني، والأم جزائرية، ولحظة الميلاد كانت على الأراضي السورية.. انها الفنانة السورية نسرين طافش، التي يمكن القول أنها نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في أن تحجز مقعدا لها في الصف الأول الذي يضم نجوم ونجمات الوطن العربي.

النهار التقت نسرين، في حوار بعيد كل البعد عن الفن، حيث تحدثت معها عن حياتها الشخصية، وتعرفت منها على طريقتها في الحفاظ على جمالها ورشاقتها الواضحة، الى جانب التعرف على طريقة اختيارها للاطلالات المميزة التي تظهر بها، لتكشف أنها صاحبة القرار الأول والأخير في جميع هذه الاطلالات المدهشة، وان كانت تستعين في بعض الأوقات برأي الخبراء والمصممين.

نسرين كشفت أيضا تفاصيل وصفتها الخاصة للجمال، حيث أكدت أنها توقفت تماما عن تناول السكريات ومنتجات الألبان، وتتبع نظاماً غذائياً صارماً يمكنها من الحفاظ على رشاقتها وجمالها، كما أوضحت موقفها من عمليات التجميل وأمور أخرى في الحوار التالي:

هل تمتلك نسرين طافش وصفة خاصة تحفظ بها رشاقتها؟ أمارس الرياضة بشكل شبه منتظم، حيث تأتي فترة أمار

فيها التمارين الرياضية بشكل مكثف من أجل الحفاظ على رشاقتي، غير أن انشغالي في بعض الأحيان بالتصوير يبعدني قليلا عن الرياضة، لكنني سرعان ما أستعيد نشاطي وأعود لممارستها.

الى جانب التمارين الرياضية.. هل تتبعين نظاماً غذائياً معيناً؟

بالفعل.. هناك نظام غذائي أحافظ عليه، لكنه ليس ريجيما، كما أنني توقفت أخيراً عن تناول السكريات وأي طعام به مواد صناعية، وأواظب دائما على تناول الخضراوات وشرب أكبر كمية ممكنة من الماء، وتوقفت تماما عن تناول منتجات الألبان بعدما ثبت علميا أن الاكثار منها ضار بالصحة.

وكيف تحافظين على توازنك وصحتك النفسية؟

من المؤكد أن الصحة النفسية مهمة للغاية، وحتى أتمكن من الحفاظ على توزاني النفسي أحاول بقدر الامكان الابتعاد عن الضغط العصبي وأمارس رياضة التأمل التي تعطيني طاقة ايجابية كبيرة.

معروف عنك أنك صاحبة اطلالات رائعة.. هل هناك من يساعدك في اختيار ملابسك؟

في الغالب أختار اطلالتي وملابسي بنفسي، لكن هذا لا يمنع أنني في الأوقات أستعين بخبراء أزياء وموضة من أجل التعرف على ما يواكب الموضة، وان كان دورهم يقتصر على المساعدة، لأنني في النهاية أنا صاحبة القرار.

? هل تفضلين ستايل معين للظهور؟

المناسبة هي التي تحدد الـستايل، كما أنني دقيقة للغاية في اختيار الاطلالات والملابس المناسبة للحدث لذلك لا يوجد ستايل مفضل، لأن الحدث - كما سبق وأن أشرت- يفرض عليّ شكل الاطلالة.

ماذا عن موقفك من الماركات العالمية.. هل تواظبين عليها أم أنه هناك أمور أخرى تتحكم في اختياراتك؟

? الأناقة لا علاقة بأن تكون الملابس باهظة الثمن ومن دور أزياء عالمية أو رخيصة، ودائما أبحث عن قطعة الملابس التي تضيف لي جمالا وأناقة ولا يهمني كم سعرها ومن صممها.

في ظل محبتك لـالسفر حدثينا عن العواصم التي أعجبتك؟

السفر متعة واكتشاف كل ما هو جديد، أحببت أسبانيا كثيرا وسافرت الى برشلونة وأكثر ما يميز هذه البلد أن شوارعها لديها روح حلوة، وزرت باريس ولندن وهولندا وألمانيا وسويسرا، لكنني وقعت في غرام أسبانيا، وأحببت شرق أسيا وسافرت الى الهند وسيريلانكا وجزر المالديف، وحاليا أفكر في زيارة بعض عواصم البلدان الآسيوية وأميركا اللاتينية.

بصراحة.. هل يمكن أن تخضع نسرين طافش لعملية تجميل؟

لن أخضع لعمليات تجميل مجددا لأنني لست بحاجة اليه، وكشفت من قبل أنني خضعت لعملية جراحية في أنفي منذ14عاما، وأنا راضية عن وجهي هكذا، ورغم هذا لا أرفض خضوع أي انسان لعملية تجميل طالما أنه يرغب في تحسين مظهره، لكن يجب أن تكون هناك حدود لهذه النوعية من العمليات.

