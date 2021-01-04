وزير الإعلام زار «شادي الخليج» في منزله: فنان قدير أعطى الكثير

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أول شي اتطمن على صحتك واشوفك.. وأنا واحد من عيالك بتلك الكلمات بادر وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري الفنان القدير عبدالعزيز المفرج شادي الخليج خلال الزيارة الودية التي قام بها في منزله بمنطقة الروضة وهي تعد بادرة ملفتة في ان يقوم وزير الاعلام بزيارة الى احد رواد الفن الكويتي وهذا ينم عن اهتمامه وقناعته في ان يجب ان يكون للرواد منزلة واهتمام وتقدير وكان متواجدا ايضا خلال تلك الزيارة اعضاء مجلس ادارة جمعية الفنانين الكويتية وهم كل من الفنان أنور عبدالله نائب رئيس مجلس الادارة والمخرج عبدالله عبدالرسول أمين السر وجمال اللهو أمين الصندوق وزبير العميري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الفنون الشعبية ود. خالد القلاف عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الموسيقى وفتحي الصقر عضو مجلس الإدارة وايضا عائلة المفرج.

اطمئنان

واضاف وزير الاعلام خلال زيارته قائلا: بكل امانة زيارتي اليوم هي للاطمئنان على الفنان القدير عبدالعزيز المفرج الذي اعطى الكثير من خلال مجاله وهو احد الرواد الذين ساهموا بشكل ملحوظ وبارز من خلال مشاركاته العديدة في المجال الغنائي وايضا الغناء الوطني.

وبدوره ثمن الفنان القدير عبدالعزيز المفرج تلك الزيارة وقال للوزير المطيري هذي الزيارة ما راح انساها ابد واثمن هذا الدعم والتشجيع في تواجدك لان المغزى ليس الدعم المادي فقط ووجودك في بيتي تسوى عندي شي وايد واتمنى لك التوفيق.

وقال ايضا: نتجه في وزارة الاعلام إلى نهج جديد وهو التخطيط التشاركي ونحاول بقدر المستطاع ان نكون مستمعين ومنصتين سواء من العاملين في الوزارة او من ذوي الخبرة وايضا المثقفين والاعلاميين والفنانين وايضا نريد ان نشرك الجميع في تحمل المسؤولية بتطوير البنية التحتية والحركة الفنية بحيث نستطيع الى ان نصل الى رؤية متكاملة وتكون متناسقة مع رؤية الكويت 2035 وايضا تطلعات على المستوى العام خاصة ان الوصول الى المعلومة سهل جدا وبذلك التكنولوجيا ونستطيع ان نستخدم جميع الادوات ولكن يجب ان نبرز تطلعات الشباب والرواد من خلال الخبرة والتجارب الثرية في ان يكون هناك اندماج بين حماس الشباب وحكمة الرواد ومن خلال سيكون هناك انطلاقة مبنية على اسس وفق خطة مدروسة نسعى الى تنفيذها ومتابعتها ولابد ان نعلن للمجتمع عن جميع الخطوات التي نقوم بها وبالتالي سيكون المجتمع واعي بهذه الخطوات وتحقيق الانجازات التي تجعل الكويت منارة ثقافية واعلامية وتكون صورة مشرقة من ناحية الجانب الفني.

تطوير

وتحدث قائلا: أتمنى أن أكون عند حسن الظن والثقة وانا سوف اكون مستمعا لكل الافكار والملاحظات ونحن نسعى الى تحقيق ما نصبو اليه جميعا في تطوير الحركة الفنية في الكويت والتي تكون متوافقة مع عاداتنا وتاريخنا وارثنا وايضا ننطلق الى تطلعات وافاق اوسع والتي تتواكب مع الفن على المستوى العالمي وان شاء الله تكون الكويت دائما منارة ونحن لا نستطيع ان نحقق ذلك الا من خلال روادنا واليوم نتمنى ان يستفيد الشباب من تجارب الرواد ويسمعون عنها وان يكملوا المسيرة.

لوائح

وبسؤاله عن المعايير التي قد تطرأ على لجنة رقابة النصوص قال : اطلقنا في وزارة الاعلام النهج الاستراتيجي بالاستماع الى جميع العاملين في وزراة الاعلام وسيكون هناك حلقات نقاشية للمتخصصين والخبراء وجميع وسائل الاعلام في ان يكونوا مشاركين في هذه المنظومة وهذه النهج الاستراتيجي ويتم تعبئته بالاستماع التوافقي والتشاركي برؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية وتطوير المنتج الاعلامي وايضا تطوير العنصر البشري بما فيها اللوائح والانظمة التي كانت موجودة ونسهم في تطويرها.

أنور عبدالله: الزيارة.. تكريم لكل الفنانين

صرح الملحن انور عبدالله عن تلك الزيارة قائلا: نحن جدا سعداء بتلك المبادرة وهذه الزيارة تعتبر تكريم لكل الفنانين خاصة انه اول وزير اعلام يزور فنان قدير ونتمنى ان يكون هناك ايضا مجال لان نجلس معا ونسلط الضوء على الهموم التي تواجهنا والتي عانينا منها من البعض في وزارة الاعلام وانا اشكره من كل قلبي على تلك الزيارة التي تكون لها معنى كبير وتكون بداية خير وكفنانين لها اثر والذي يعبر عن دعمه للزملاء واهتمامه بهم سواء في جمعية الفنانين او غيرهم.

وعن فعاليات جمعية الفنانين الكويتية قال: على جدول الاعمال هناك العديد من الانشطة والفعاليات التي سنقوم بها من خلال جمعية الفنانين الكويتية وأبشروا بالخير.

عبدالرسول: وجوده يثلج صدورنا

اما المخرج عبدالله عبدالرسول فقد قال: بالتأكيد أن الفنان القدير عبدالعزيز المفرج هو رمز من رموز الحركة الفنية الكويتية والخليجية والعربية واسم خلد الكثير من الانجازات على مدار 50 عام لذلك فان الفرحة هو الانطباع العام علينا من خلال زيارة وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري الى منزل بوعلي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي المت به بفضل رب العالمين وهذا الامر يثلج صدورنا بوجوده وهو نابع من اهتمامه في ان يكون متواصلا مع الرواد في المجال الفني وهذا الامر ايضا من طبع اهل الكويت في التواصل.

جمال اللهو: سيعاود نشاطه بقيادة الفنانين الكويتية

شارك امين الصندوق في جمعية الفنانين الكويتية الذي قال: نشكر وزير الاعلام على تلك الزيارة والتي تعتبر بادرة انسانية وصادقة الى الفنان القدير شادي الخليج بعد رحلة العلاج وهي بادرة تعكس اهتمام الوزير في القامات الفنية وهو تأكيد ايضا على الدعم الى الفنانين بصورة عامة واحب ان انوه بعد الراحة التي يقضيها الفنان شادي الخليج من المقرر ان يزاول نشاطه من خلال قيادته لجمعية الفنانين الكويتية كما نيابة عن الجمعية اشكر كل تواجد خلال العطلة الرسمية في التواجد وتغطية هذا الحدث ومنهم اعضاء الجمعية والصحافة والاعلام.

ونوه ايضا خلال تصريحه الى ان الاعمال تجري على قدم وساق لانجاز المتحف الذي يضم جميع الالات الموسيقية والايقاعية وايضا ما يخص الحركة الفنية الموسيقية وقال عنها: مكسب للكويت في ان يكون اول متحف على مستوى العالم يضم هذه الالات الموسيقية بكافة انواعها وايضا الصور التي صاحبت الحركة الفنية بصورة عامة وسيكون عن قريب الباب مفتوح لكل من يرغب ان يستفيد من المتحف سواء من الطلبة والباحثين بعد ان تكون الاجواء مناسبة وبعد المرحلة الخامسة وسيكون مقرها في جمعية الفنانين الكويتية وهو مؤقتا ونسعى مع اعضاء مجلس الادارة ان يكون لديها مقر دائم في العاصمة والذي بدوره سيكون داعم للسياحة في الكويت.

