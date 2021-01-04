وحيد حامد.. لن يكون «المنسي»

Sunday النهار

رحيل مؤقت وحضور دائم.. من هنا يمكن المضي قدما للحديث عن رحيل الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، فـضغطة زر واحدة كافية لأن يكون وحيد حاضراً، يكفي أن تكتب اسمه في محركات البحث ليطل علينا تاريخه العريض في الكتابة، فالذي كتب المنسي وأوان الورد والعائلة والجماعة يمتلك مساحة ثابتة في كل بيت، استطاع طوال السنوات الماضية أن يحافظ عليها، ليس هذا فحسب، لكنه تمدد- بفعل الموهبة- وفرض حضوره في كل العصور، ووسط جميع الأجواء.

الحمد الله أنا مكنش عندي حسابات، ومعملتش حساب لحد أنا كل قرش دخل بيتي وجيبي من قلمي، ولم أكسب أي شيء إلا بجهد حقيقي.. كلمات عفوية جاءت على لسان السيناريست المصري الراحل وحيد حامد، أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، حيث منح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، بعدما أفقدته الأعداد الهائلة التي حضرت احتفالية تكريمه تركيزه، وجعلت يسقط في بحر من الارتباك، غير أن حامد سرعان ما تمالك زمام نفسه، وتسلح بـمحبة من حوله، وتخلى عن الكلمة سابقة التجهيز التي أعدها للمناسبة، وارتجل كلمة طويلة تحدث فيها عن جزء صغير من مشواره الطويل، موجهًا الشكر لكل من ساعده في بداية رحلته الثرية، ذاكرًا أفضال البعض عليه، ومتجاهلًا خصومات فرضتها عليه آرائه الصريحة والقاطعة التي لا تعرف الموائمة أو اللون الرمادي.

السيناريست الراحل وحيد حامد، الذي فارق عالمنا في الثاني من يناير الجاري، عن عمر 76 عاما بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة، كان واحدا ممن أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال خالدة ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي، من بينها أعماله السينمائية مثل اللعب مع الكبار، غريب في بيتي، الراقصة والسياسي والإرهاب والكباب، واضحك الصورة تطلع حلوة، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة، ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسل الجماعة، أوان الورد، بدون ذكر أسماء، البشاير والعائلة.

بداية المشوار

لحظة ميلاد حامد كانت في يوليو من العام 1944، في إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة القاهرة، وصعد نجمه في الكتابة مبكرًا، حيث بدأ مشواره الإبداعي من محطة الدراما الإذاعية التي فتحت الباب أمامه لاحقا نحو السينما والتلفزيون، محققًا نجاحات لا يمكن إنكارها أو نسيانها رغم مرور السنوات.

الكتابة الإبداعية كانت الخطوة الأولى التي خطاها حامد في مسيرته الحافلة، حيث بدأ حياته المهنية بكتابة مجموعة قصصية بعنوان القمر يقتل عاشقه، غير أنه عندما عرضها على الكاتب الراحل الدكتور يوسف إدريس، نصحه إدريس بالكتابة لـالسينما، ويذكر حامد تفاصيل المقابلة التي جمعته وإدريس والتي قدم له خلالها هذه النصيحة، حيث قال في أكثر من مناسبة يوسف إدريس وهو من أعظم كتاب القصة القصيرة على مستوى العالم في رأيي الشخصي، وربما لو كان كاتب أقل قيمة من يوسف إدريس كانت عجبته مجموعة القصص بتاعتي، وخصوصا أنه كان عنده روح الصقور وكان بيواجه، وهو معجبتهوش المجموعة القصصية بتاعتي، وأنا في رأيي اللي ميعجبش يوسف إدريس يبقى وحش، ولكنه محبش يعملي إحباط لأنه كان شايف فيا شيء ما كويس، وعلشان كدا شاورلي على المبنى بتاع الإذاعة والتلفزيون، وقالي إنت هتبقى هنا.

سداد الدين

ويكمل وحيد قائلا: من الطرائف بعدما أصبح لي قيمة في حقل الكتابة السينمائية كان لما يقابلني يوسف إدريس يداعبني ويقولي ده أنا اللي دليتك على السكة، فخد قصة من قصصي وأعملها فيلم ولا حاجة، وتشاء الأقدار إني لم أتمكن من هذا، لكن ابني مروان هو اللي يتمكن من هذا وعمل مشروع التخرج بتاعه أكان لا بد يا لي لي أن تضيئي النور؟، ومن قبلها مشروعي التخرج آخر الدنيا والشيخ شيخة، مروان ابني سدد الدين نيابة عن والده.

ويروي السيناريست الراحل جزءاً من سنوات البداية هذه قائلًا: أغلبنا في فترة الستينيات كانت القصة القصيرة هي المتنفس الوحيد لكل المبدعين وخصوصًا القادمين من الأرياف، لأننا في الأرياف معندناش غير القراءة، وعلى عكس المتاح لأبناء المدن اللي عندهم سينما ومسرح، وكنا جايين بالأسلحة بتاعتنا وهي القراء ومحصلة القراءة، ولكن أول ما انفتحنا على المدينة تفتحت أعيننا للفنون الأخرى المرتبطة بالدراما، وخصوصا أن فترة الستينيات كانت فترة خصبة على مستوى النشر والمسرح وكل شيء، وكان يوجد شعار كتاب كل 6 ساعات وكان كتاب كل 6 ساعات بيصدر، وكان في مسرحيات كل 15 يوماً، جديدة.. أعمال رصينة ومسرح حديث والمسرح القومي وكانت القاهرة عاصمة ثقافية وملتقى وتأثيرها لم يقتصر على المصريين فقط ولكن امتدت للعالم العربي كله.

ثنائي الإبداع

نصيحة إدريس نفذها حامد سريعاً، حيث ولى وجهه ناحية ماسبيرو، ليبدأ رحلة لن يقطعها الموت في الإبداع، وإلى جانب الكتابة للتلفزيون والسينما، كتب حامد مقالات سياسية واجتماعية في صحف مصرية عديدة، وكان يحظى بجمهور واسع من القراء، كما أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، تتلمذ على يديه خلالها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين.

كما شكل كاتب السيناريو الراحل ثنائيا سينمائيا مع النجم عادل إمام، استطاع من خلاله إبراز الوجه الآخر للممثل المشهور بأدواره الكوميدية، وبدأ تعاون حامد مع الزعيم بمسلسل أحلام الفتى الطائر عام 1978، واستمر ليشمل عشرة أفلام أبرزها: الهلفوت، اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، وكان فيلم عمارة يعقوبيان الذي صدر عام 2006 الذي أخرجه مروان نجل وحيد حامد التعاون الأخير بينهما.

الهدوء والعصبية

كتابات وحيد لم تكن مجرد جمل متقنة الصنعة، لكنها كانت بمثابة مكاشفة لما يحدث في المجتمع، ودائما كانت تحمل سؤالا كبيرًا وإجابة نموذجية واضحة له، والمثير هنا أن حامد الذي يظهر دائما في هيئة الطيب والهادئ، كان عندما يكتب يكون عكس هذا تماما، يصبح ثورياً إلى أبعد حدود الثورة، وصادما حيث لا صدام بعد صدامه، وناقداً للجميع طالما أن هذا في مصلحة الوطن، وهذا ما يمكن أن يفسر إصراره الدائم على التأكيد بأنه رجل صنع نفسه بنفسه.

ولا تزال الذاكرة المصرية تحفظ تصريحاته الصادمة التي أطلقها بعد طرح مسلسله بدون ذكر أسماء، والتي قال فيها: العمل يرصد الأحداث التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة من 1985 إلى 1995، وهي السنوات العشر، والتي أرى أنها سنوات الهوان والانحدار التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن إنسانيًا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

وقتها برر حامد، اختياره لاسم بدون ذكر أسماء عنواناً للمسلسل، بأنه أكثر العناوين المناسبة للعمل لأن كل شخصياته لها مقابل في الواقع، سواء الشخصيات الرئيسية أو الثانوية، وهذا لا يعني أن العمل وثائقي، لكن الواقع في هذا العمل سيكون خلفية للدراما، مضيفًا أن الدراما لا تشترط أن تكون الشخصيات طبق الأصل، وأعتقد أن المشاهد الذكي ربما يتعرف على الشخصيات الحقيقية أثناء عرض العمل، لأن معظمها شخصيات عامة.

وبقدر قيمة وعطاء هذا المبدع جاء رثاء الفنانين له في كلمات كل التقدير والعرفان لمن أعطى واجزل العطاء بإخلاص.

رثاء الأصدقاء

عادل إمام وصفه بالصديق والحبيب عندما قال: اشعر بحزن كبير بفقدان صديقي وحبيبي وحيد حامد الذي تعاملت معه في مجموعة من أفضل الأفلام التي اعتز بها.

وأوضح أن وحيد حامد قدم الكثير للفن وأعطى حياته من أجل إعلاء كلمة الوطنية، وكان شخصاً وديعاً وطيب القلب، فضلاً عن أنه رجل لديه رؤية واضحة في تقديم شخصيات من لحم ودم، ولذلك فوحيد حامد هو رمز الفن في مصر.

ونعى الفنان الكبير عمرو دياب، وحيد حامد عبر حسابه بموقع تويتر وغرد قائلًا: خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان.

وعلق الفنان الشهير خالد النبوي قائلًا : إنا لله وإنا إليه راجعون.. خسارة كبيرة جداً للفن العربي ‏فقدنا الكاتب الكبير المبدع وحيد حامد.. الله يرحمك أبدعت لنا عالمًا وشخصيات وكلمات ستعيش معنا ‏الله يرحمك برحمته الواسعة.

وقالت الفنانة الهام شاهين: وداعا أستاذنا.. المفكر والكاتب العبقري وحيد حامد.. سنفتقدك كثيرا.. سنقتقد قلمك وأفكارك ومناقشاتك.. تعلمنا منك الكثير.. ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويجعل مثواك الجنة.. ويصبر أهلك ومحبينك.

وكتب الفنانة ليلى علوي رسالة مطولة نعت فيه الكاتب الراحل واسترجعت آخر كلماته أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الذي عقد منذ أسابيع قليلة وجاءت الرسالة كالتالي: ا?حببت السينما بقدر كبير جدًا من الاخلاص والتفاني وا?حببت ا?يامي.. يمكن كلكم اتفقتم معايا و يمكن عدد قليل اختلف معايا. لكن اقسم بالله أني أنا ما تبنيت قضية ألا وأنا مقتنع بيها. سواء كنت صح أو كنت غلط.

وأضاف علوي هذه كانت كلمات من المشهد الا?خير ا?و الوداع الكبير ا?ثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، وكا?نه كان بيشبع من جمهوره ومحبيه وبيلقي عليهم نظرة الوداع الا?خيرة.

وأضافت: رحلت جسدًا يا ا?ستاذ وحيد لكن المواقف والمبادئ والا?عمال لا تنسى ولا تمحى ولا ترحل.. شعور يتجاوز الا?لم ومرارة الفراق ا?لى ا?بعد الحدود ، شعور بفقدان جزء كبير من الذكريات والتاريخ والفن المصري كله.. رحم الله الا?ستاذ الكبير شيخ كتاب السيناريو وحيد حامد والهمنا جميعًا الصبر والسلوان. عزائي لزوجته العزيزة السيدة زينب والمخرج مروان حامد وكل عشاقه ومحبيه.

وشيع جثمان وحيد حامد إلى مثواه الأخير بعد إقامة صلاة الجنازة بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الهام شاهين، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز ولبلبة، وأشرف زكي وعزت العلايلي، ومحمد العدل، وغيرهم الكثير.

الوداع الأخير

توفي الكاتب والسيناريست المصري الشهير وحيد حامد، فجر يوم السبت، عن عُمر يناهز 76 عاما، وذلك في العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، حيث ظهر في حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده في ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائي طارق الشناوي، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوي ومنى زكي وغيرهم.

جدير بالذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.