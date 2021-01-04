رحاب جمعة لـ«النهار»: ألعب في أوروبا بروح الأهلي

Sunday النهار

كثيرة هي محاولات وصول السيدات لمرحلة النجومية الرياضية في وطنا العربي والتي تصطدم بالكثير من المعوقات كضعف الاهتمام بهن أو العادات والتقاليد والموانع الدينية.

لكن ما حدث ولم يكن يتخيله أحد هو أن تنجح فتاة من قلب صعيد مصر في احتراف كرة اليد بل واللعب في أوروبا وتحديدا فرنسا حاليا.

هذا ما فعلته رحاب جمعة، التي ولدت بأسوان في أقصى جنوب مصر حيث العادات والتقاليد الصارمة وعمل السيدات المحدود، والايمان الراسخ لدى الغالبية بأن المرأة دورها الرئيسي في المنزل مهما وصلت لمراحل متقدمة بالتعليم.

رحاب حاربت بقوة لتحقق حلمها وتغلبت على معتقدات والدها الذي كان كغيره يؤمن بأن ابنته يجب أن تتزوج وتتفرغ لأسرتها.

وتخفت النجمة الشابة من والدها لسنوات بمساعدة أمها التي آمنت بموهبتها وقدرتها على صنع التاريخ وتغيير مسار الأسرة كلها.

وبدأت رحلة رحاب مع كرة اليد في عمر 7 سنوات فقط حيث جاء مدرب للمدرسة التي كانت بها وأراد عمل نشاط رياضي واختار بعض زميلاتها لممارسة كرة اليد.

ولصغر حجم جسمها في ذلك الوقت لم يضمها لكنه قام بذلك بعد رجاء من معلمة مادة الرياضات ليبقى دخولها عالم الرياضة بمحض المصادفة.

ومع تطور مستواها عاهدتها والدتها على اكمال الرحلة وكانت تصطحبها يوميا للتدريبات وتظل معها دون علم والدها لتنطلق رحلة رحاب مع التألق.

النهار حاورت رحاب جمعة المتواجدة في فرنسا وتحدثت معها عن العديد من الأمور .. فالى نص الحوار:

كيف تغلبت على معارضة والدك لممارستك كرة اليد؟

? بمساعدة أمي تخفيت منه 12 عاما وكنت أذهب للتدريبات وأعود معها وتنقلت بين نادي ناصر بالكيت كات (منطقة بالجيزة) ثم انتقلت لمركز شباب الساحل ومع تألقي انتقلت للأهلي.

وكتبت مجلة الأهلي عني لتعريف الجماهير بي، وصديق والدي كان يشتري تلك المجلة وعندما رأى صورتي واسمي قال لوالدي أليست هذه ابنتك؟ وهنا عرف أنني ألعب في الأهلي.

? وماذا حدث بعد ذلك؟

? أخد والدي من صديقه المجلة وجاء الى المنزل وتوقع الجميع في المنزل أن أتعرض لعقاب كبير جدا منه لكنه ببساطة احتضنني في موقف مفاجئ تماما.

وكيف تمت خطوة الاحتراف بالخارج؟

? شاركت ببطولة أفريقيا بالمغرب، وعندها جاء عرض الاحتراف من نادي حواء سعيدة الجزائري ووافقت عليه وانتقلت للدنمارك لنادي فينسيسل ثم خرجت للاعارة الى بونسلوا.

وفي 2015 رحلت الى فرنسا نادي ACH وتنقلت بين الأندية حتى وصلت الى فريقي الحالي سان جينيان.

cتربيتي بعائلة صعيدية لها عادات وتقاليد قوية.. كيف تأقلمت في أوروبا؟

بالطبع هناك اختلاف كبير جدا بين ما عشته قبل وبعد الاحتراف الخارجي، لكن في أوروبا عموما يحترمون الخصوصيات بصفة عامة، ولم أتعرض لأي مشاكل وكل شخص مهتم بشؤونه... وكنت أقضي أوقاتي بين الصلاة والاتصال بأهلي حيث كنت على تواصل دائم لفترات طويلة يوميا عبر سكايب.. والأمور تحسنت بعد التغلب على أزمة اللغة التي عانيت بسببها كثيرا في البداية ثم تعلمت كل شيء وباتت الأمور طبيعية.

تزوجت من فرنسي.. كيف حدث ذلك مع الاختلاف في كل شيء تقريبا؟

الحمد لله زوجي يشبهنا كمصريين كثيرا في عاداته وتقاليده ودمه زينا وحتى تفكيره يشبهنا كثيرا ولهذا وافق أهلي عليه.

الموضوع لم يكن سهلا في البداية فيما يخص العادات، أما بالنسبة للغة فلم تكن الأمور صعبة لأنه يتحدث 5 لغات وكنا نتحدث الانكليزية في البداية وبعدها تعلمت الفرنسية جيدا.

وقد سافر لمصر وتعرف على أهلي وعلى كل شيء وتزوجنا منذ 4 سنوات والحمد لله هو رجل صالح ومسلم.

? وماذا عن نوعية الطعام في منزلكم مع اختلاف البلدان؟

? في منزلنا 95% من الطعام مصري، وبالمناسبة هو يعشق بشدة أكلتين مصريتين هما لسان العصفور والممبار.

? كيف توازنين بين أعمال البيت والرياضة؟

? زوجي يساعدني كثيرا والموضوع ليس صعبا وليس سهلا أيضا، ويحتاج بعض المجهود وأستيقظ في الثامنة صباحا ويكون المران في العاشرة وبالتالي أقوم ببعض الأمور قبل الذهاب للتدريبات.. ويقوم زوجي بعمل كثير من الأمور معي ويساعدني في تنظيم المواعيد والأعمال المنزلية ولو كنت مريضة لا أقوم بأي شيء ويتكفل هو بالمطلوب.

وأرى أن الله قد أكرمني به لأنه يشجعني لتحقيق ذاتي، وهو أمر أسعدني كثيرا لأنني كنت أحلم بمقابلة من يشجعني مثل والدتي في مصر وهو مع حدث مع زوجي.

بعيدا عن كرة اليد.. ماذا كنت ستعملين لو لم تكوني لاعبة؟

? كنت أحلم دائما بأن أصبح مذيعة، أو أعمل في بنك، وأصل لمنصب مديرة البنك مثلا، لأن طموحاتي دائما عالية جدا.

وماذا عن هواياتك؟

? أحب جدا القراءة وممارسة بعض الرياضات خاصة الريشة الطائرة التي أحبها جدا وهذا بجانب السفر الذي أعشقه كثيرا.

وما هي الأكلة المفضلة لك وكذلك المشروب؟

? أحب جدا تناول محشي ورق العنب، والممبار الشهير في مصر، لكني لا أتناوله حاليا لأني في فرنسا، وهنا أفضل النغرسكو.. ومشروبي المفضل هو عصير البرتقال وكذلك البلح باللبن.

وكيف تقضين شهر رمضان في فرنسا؟

? شهر رمضان الكريم هنا صعب جدا للأمانة واليوم بعام كما يقال، لأن أذان المغرب يكون في العاشرة مساء أحيانا واليوم طويل جدا خاصة أننا نبدأ اليوم من الثامنة صباحا وهناك تدريبات وغيرها من الأمور.

هل ترغبي في ممارسة أولادك بالمستقبل لكرة اليد؟

? أتمنى أن يكون أولادي من الرياضيين وأن يمارسوا اللعبة التي يختارونها وليس شرطا كرة اليد، كما يمكن أن يكونوا غير رياضيين فيخرج منهم الطبيب والمهندس.

لكن ما سأقوم به ان شاء الله هو مساعدتهم في ممارسة الرياضة ولو حتى الجري لتكون الرياضة أمر أساسي في حياتهم.

ماذا عن عدم وجود منتخب سيدات لكرة اليد في مصر؟

? الأمر محزن جدا ولا أعرف سببا له وقد طالبت المسؤولين كثيرا باختيار منتخب خاصة وأن مصر بها الكثير من المواهب التي يمكن أن تشكل أجيالا مميزة للعبة.

ولاعبات مصر يمتلكن القدرة على مقارعة الفرق الأخرى ولدينا مواهب مميزة تنتظر تشكيل منتخب لتقديمها للعالم كله.

كيف ترين تألق نجوم الكرة وعلى رأسهم محمد صلاح؟

? بالطبع محمد صلاح يشرف مصر كلها ومعه أيضا محمد النني وتريزيغه وهنا في فرنسا صلاح مشهور جدا بالطبع وأؤكد للجميع أنني مصرية مثله.

وللعلم مشواري مشابه له في كثير من الأمور من حيث البدء من الصفر والمحاربة للوصول الى الحلم لكنه بالطبع أشهر مني خاصة وأن الاهتمام كبير بكرة القدم. وكيف تشعرين في ظل عدم اهتمام الاعلام المصري بك كثيرا؟

هنا في فرنسا يتحدثون عني كثيرا وأشتري الصحف والمجلات وأحتفظ بها ليراها أولادي وأحفادي باذن الله في المستقبل.

لكن في مصر الاعلام لا يتحدث كثيرا عني ولا أركز على هذه الأمور لأني أعمل لذاتي ولأهلي وأصحابي.

وهنا أود أن أشكر كل من دعموني منذ البداية حتى اليوم، خاصة جمهور الأهلي المصري الذي دعمني بقوة ويساندني حتى في مشواري بأوروبا.

وكلمات جماهير الأهلي حتى اللحظة تدفعني للعمل، وروح الفانلة الحمراء ترفرف داخلي وتدفعني للتألق، وأنا أشكرهم كثيرا وبهم لا أحتاج لحديث الاعلام عني.

وماذا تقولين للفتيات الراغبات في ممارسة الرياضة بمصر وغيرها؟

أقول لأي فتاة ترغب في اللعب والاحتراف عليكي بالتمسك بحلمك لأن الله سيساعدك طالما تحاولين النجاح، وأقسم للجميع أن من يتمسك بحلمه يحققه مهما كانت الظروف.

أخيرا.. كيف ترين الرياضة الكويتية؟

دولة الكويت تمتلك القدرات والامكانات التي تمكنها من نشر الرياضة النسائية بشكل أكبر خاصة لعبة كرة اليد.

وأعتقد أن المرأة العربية بشكل عام قادرة على تحقيق المستحيل رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا نحن السيدات.

وأتمنى من كافة الدول العربية الاهتمام بالرياضة النسائية بشكل أكبر وتقديم كافة سبل الدعم لها.

الرياضة دوما اضافة للفتيات وتقوم سلوكهن وتحفزهن أكثر على العطاء.

