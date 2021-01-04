بيت الغيث.. أغاث «الخزف الكويتي»

Sunday النهار

يعتبر بيت الغيث من أشهر البيوت السياحية الرائعة والتي توجد في مدينة الكويت حيث إنه قد تم تشييده في بدايات القرن المنصرم والذي يوجد في الجهة الشرقية من المدينة كما أنه يعتبر نموذجاً مهماً ومميزاً لابراز الحياة والمظاهر الاجتماعية والاقتصادية المختلفة الموجودة في المجتمع الكويتي بأكمله فهو مكان مميز يقوم بعرض حياة المجتمع الكويتي منذ بداية القرن الماضي الميلادي ومراحل تطوره حتى يومنا هذا، كما أنه من الجدير بالذكر أن (بيت الغيث) يعتبر من أهم العلامات السياحية على أرض مدينة الكويت والتي أصبحت الان تتمتع بالعديد من الأسواق والمعالم السياحية المختلفة على عكس الصناعات القديمة التي كانت بها والتي من خلالها تدل على التطور الصناعي والعمراني في البلاد والذي حدث بها من خلال عرض وتشييد مجموعة من أهم المعالم الحضارية المختلفة والمنتشرة حاليا على أرضها حيث إن مدينة الكويت واحدة من اهم المدن العربية والخليجية والتي توجد على مقربة من الخليج العربي مباشرة وتحديدا من الجزء الجنوبي من منطقة جون الكويت الشهيرة.

من الجدير بالذكر أن بيت غيث بن عبد الله بن يوسف قد تم تشييده في العقد الثلاثيني من القرن المنصرف حيث إنه قد تم تشييده في المنطقة الشرقية من مدينة الكويت حيث إنه يوجد على مقربة من متحف الفن الحديث الذي يوجد في مدينة الكويت الى جانب أيضا المدرسة الشرقية الخاصة بالبنات.

ويعتبر هذا البيت واحداً من أهم البيوت الكويتية العريقة والتي تقوم بعرض واحد من أهم النماذج المميزة التي كانت موجودة في المجتمع الكويتي من قبل حيث إنه يعرض المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والحضارية والتي كانت تنتشر في المجتمع الكويتي ابان القرن الميلادي المنصرف، ومن الجدير بالذكر أيضا أن بيت الغيث يعتبر جزءاً من الطراز المعماري المتواجد في البنية التحتية الحضارية التي توجد في مدينة الكويت العريقة، حيث إنه يعتبر واحداً من أهم المعالم التقليدية والعمرانية والثقافية التي تبرز حضارة المجتمع الكويتي من حيث فراغاته وثقافة نشأة هذا المجتمع وأسلوب الحياة المتبع.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا البيت بيت الغيث يشتهر بأنه كان بوجوده على مقربة من بعض الدكاكين والمتاجر التي كانت ملاصقة لأحد المنازل التراثية الشهيرة ومنها منزل السيد راشد العمر ومنزل السيد حمود المطوع بالاضافة الى منزل السيد عبد الله الماضي، كما أنه يشتهر بأنه كان يحتوي على فناء كبير بالاضافة الى غرفتين كبيرتين ومخزن مخصص لخزين المنزل بالاضافة الى دورة مياه ومطبخ.

وكل هذا بالاضافة الى غرفة قد صممها في أعلى المنزل والتي كانت دوما ما يحب أن يستريح بها، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذا المنزل منزل غيث بن عبد الله بن يوسف كان يحتوي على بئر من الماء حيث إنه كان قديما تستمد المنطقة المياه من العراق على هيئة أبوام حيث يتم شراؤها من تجار المياه ولكنه بعد ذلك قد اكتشفت مياه دوار البركة والتي كانت تستخدم قديما في الشرب ويتم نقلها عن طريق الحمير ومن بعدها العربانات، حيث إنه كان قديما يقوم المرحوم غيث بن يوسف بالعمل في تجارة نقل البضائع عن طريق السفن، وتصل مساحة هذا البيت مائتي وثمانين متراً مربعاً حيث إنه ما زال حتى الآن محتفظ بطرازه المعماري والثقافي الكويتي القديم.

انشئ بيت غيث بن عبدالله بن يوسف في منطقة شرق بالقرب من متحف الفن الحديث- المدرسة الشرقية للبنات – وهو احد البيوت الكويتية القديمة التي تمثل نموذجا مميزا يعبر بوضوح عن المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والحضارية التي كانت تسود المجتمع الكويتي في اوائل القرن الماضي. كان البيت جزءا من النسيج المعماري المتداخل للبنية الحضرية الأصيلة لمدينة الكويت القديمة وهو نموذج لبيت لكويتي تقليدي من حيث فراغاته ووظائفه المتعددة وطريقة انشائه واسلوب الحياة فيه.

والمرحوم غيث بن يوسف كان يعمل في تجارة ونقل البضائع من خلال السفن بين مختلف البلدان، حيث كان يشتري الأمتعة من الموانئ وينقلها الى الدول الاخرى، وتبلغ مساحة البيت 280م ولا يزال يحتفظ ببعض العناصر المعمارية مثل الاسقف الخشبية والشندل وبعض الأبواب الخشبية، كما ان الغرف القائمة لاتزال تعمل ضمن النظام الانشائي، الاساسي للمبنى المكون من حوائط حاملة من الصخر البحري.

وقد قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب باعادة ترميم وصيانة هذا المبنى التاريخي والذي يمثل نموذجا للعمارة الكويتية الحديثة.

