«أحمد يوسف» يعكس الواقع في «القناع»

Sunday النهار

فيلم القناع هو فيلم قصير من اخراج وسيناريو أحمد يوسف وتقع احداث فيلم القناع في عالم حيث كل من يعيش فيه يرتدي اقنعة لسبب ما ، يعتبر الفيلم اول تجربة إخراجية لـ احمد يوسف ولكن اثبت جدارته وابداعة من خلال عمل فيلم صامت تبلغ مدته 3 دقائق وبرسالة عميقة تلامس الواقع الذي نعيش فيه وتم تصوير الفيلم خلال ازمة فيروس كورونا مما جعل عملية التصوير اكثر تحدياً وصعوبة كأول عمل يقوم به احمد، فكرة الفيلم مأخوذة من قصة الكاتب الكويتي سند راشد (القناع) وإشراف رازي الشطي وانتاج موفيز بوبكورن ومن تمثيل احمد يوسف ومجموعة من اصدقائه الجامعيين، تعود سبب صناعة هذا العمل إلى المشاركة في احدى المسابقات الجامعية حيث حصل على افضل فيلم قصير، وبعد ردود فعل الجمهور الايجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي صرح المخرج ان العمل سوف يشارك في مهرجانات محلية وعالمية ايضاً، ويطمح أحمد يوسف ان يستمر في اخراج اعمال فريدة من نوعها وتحمل رسائل تلامس الجمهور وان تمثل الكويت في المهرجانات العالمية.

