«رابطة الفنون المسرحية» تدعو إلى انعقاد جمعيتها العمومية.. اليوم

Sunday النهار

تعقد رابطة اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية اليوم الإثنين جمعيتها العمومية العادية وذلك لمناقشة التقريرين الإداري والمالي للرابطة، وقد دعت الهيئة الإدارية للرابطة اعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 لانعقاد الجمعية العمومية وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين الإداري والمالي، كما نوهت الرابطة الى ان انعقاد الجمعية العمومية سوف يكون عبر منصة برنامج تيمز الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية عبر التباعد الاجتماعي، وسوف يتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية بند خاص بالتصويت على إجرائها عن طريق الاتصال الإلكتروني؛ علما بأن الاجتماع سيقتصر على الأعضاء العاملين وذلك تطبيقا لأحكام اللائحة الداخلية الأساسية المعتمدة من قبل قبل الجمعية العمومية التأسيسية عام 2011.

كما اشاد رئيس الرابطة د. خليفة الهاجري بجهود زملائه اعضاء الهيئة الإدارية في تحريك القضايا العالقة الخاصة بشؤون اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد المسجلين بالرابطة، وابرز تلك الملفات هي ملف الترقيات و المقابل المادي للساعات الإضافية فوق النصاب وتعديل أوضاع الهيئة التدريسية لمن حصل على مؤهل علمي حديث. وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية.

