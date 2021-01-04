تلقى رسالة من سمو الأمير تتعلق بآخر المساعي للم الشمل العربي السيسي: ندعم جهود الكويت الصادقة لتحقيق المصالحة

عربيات ودوليات

القاهرة- «كونا»: أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية «الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة» على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة العربية المنشودة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي في بيان عقب تلقي الرئيس السيسي رسالة خطية من سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بشأن المساعي والجهود الكويتية لتحقيق المصالحة العربية. ونقل الرسالة مبعوث صاحب السمو أمير البلاد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر خلاله استقبال الرئيس السيسي له وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وسفير دولة الكويت بالقاهرة محمد الذويخ.

ونوه الرئيس السيسي في هذا السياق «بداية بالمساعي المخلصة للمغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والتي واصلها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وكذلك بالدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالانابة عن (المجموعة الرباعية)».

ولفت المتحدث الى ان رسالة سمو الأمير الى الرئيس المصري تضمنت استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمساعي والجهود الكويتية «لتحقيق وحدة الصف العربي عبر التوصل الى المصالحة المنشودة». ونوه بأن سمو الامير اكد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها مع الاشادة بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية. كما اكد سموه الاعتزاز بمساعي مصر الدؤوبة «في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الاقليمي» وفقا لما ذكره المتحدث الرئاسي.

وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد مؤكدا «خصوصية» العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات. كما أكد حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق بين البلدين «لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية». وشدد الرئيس السيسي على «ثوابت» السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي «كنهج استراتيجي راسخ» وذلك «في اطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي».

واشار المتحدث الى «التوافق» في ختام اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق خلال الفترة المقبلة «سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية والحفاظ على الأمن القومي العربي».

