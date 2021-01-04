الكاظمي: أبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: اكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إن الجيش العراقي منسجم ومستعد في أي لحظة لحماية الشعب وإن كل الجيران ودول العالم مستعدون لدعم العراق ونهضته. وأضاف الكاظمي خلال جلسة حوارية أن الأزمة والحراك الاجتماعي يمثلان ناقوس خطر للجميع وبأن الوطن في خطر والشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب بل بالدولة ومؤسساتها. وأردف يقول «أبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يُدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب والدولة استعادت في الأشهر الستة الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها»، مؤكدا أن القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس.

وذكر الكاظمي أن الجيش العراقي أضحى اليوم أكثر انسجاما وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر، لافتا إلى أن العراق يتمتع اليوم بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة.

وقال الكاظمي «جيراننا والعالم كله يسعون إلى دعم العراق اليوم والتعاون لنهضته من كبوته»، معتبرا أن الجميع أدرك أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة إلى عراق قوي متماسك موحد.

وتابع رئيس الوزراء العراقي يقول «قطعنا أشواطا كبيرة على مستوى الانتخابات المبكرة، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة. ووصف الكاظمي وقع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا» على العراق بالأصعب متهما الحكومات السابقة بعدم التخطيط لمثل هذه الأزمات. واعتبر الكاظمي أن العراق لم يشهد أي تنمية خلال العقود الأخيرة بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، منوهاً بما قامت به حكومته للاستمرار في توفير رواتب الموظفين وحماية الطبقات الفقيرة في الموازنة.

وقال الكاظمي إن 2021 سيكون عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد، مشدداً على أن المزايدات والاستعراضات لن توقفه عن الإصلاح حتى لو كلفه ذلك حياته. وقال «هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره».

في غضون ذلك حشدت الفصائل الشيعية العرقية امس اعدادا كبيرة من انصارها في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي.

من جهتها، قالت «كتائب حزب الله» العراقية إنها لن تدخل إلى السفارة الأميركية في بغداد، مشددة على عدم السماح بـ«العبث» بسلاحها. وذكر الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي في بيان صحافي أن المظاهرة هي «رسالة تفويض للتعجيل بالثأر» على حد تعبيره.

