ظريف يحذر ترامب من «فخ إسرائيلي» في العراق

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تجنب ما وصفه بـ«فخ إسرائيلي» لإشعال الحرب بشن هجمات على القوات الأميركية في العراق. وتتهم واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بانتظام على المنشآت الأميركية في العراق بما في ذلك قرب السفارة الأميركية. لكن ظريف كتب على «تويتر» قائلا «تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأميركيين، لتضع ترامب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)». وأضاف «أحذر الفخ يا دونالد ترامب. أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة». وفيما لم يصدر بعد تعليق اميركي رفضت إسرائيل الاتهامات الإيرانية وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز للإذاعة الرسمية امس إن تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران هو «هراء».

وأضاف أن إسرائيل هي التي تحتاج أن تكون في حالة تأهب تحسبا لضربة إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

