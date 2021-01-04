إحالة 20 مسؤولاً للقضاء بتهم فساد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب جمال المحمداوي أن عدد المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد بلغ 20 شخصا من أصل 333 أحيلوا للمحاكمة غيابيا. وأضاف المحمداوي أن الإدانات شملت 4 وزراء و7 مديرين عامين، من أصل 198 متهما بالقضايا التي تتعلق بملفات فساد بوزارة الكهرباء.

وتابع أن من هم بدرجة مدير عام أحيلوا غيابيا للمحاكم، وعددهم 27، مشيرا إلى أن الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، ويصل عددهم إلى أكثر من 285، أحيلوا أيضا غيابيا.

ووفق المصدر نفسه، فقد تمت كفالة 72 مسؤولا، من بينهم وزيران. وتتعلق معظم الملفات التي أحيلت إلى القضاء بقطاع الكهرباء،

