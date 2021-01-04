تحذير علمي.. الإغلاقات تحول «كورونا» إلى «قنبلة نووية»

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عمان - الوكالات: حذر عالم الماني من ان الاغلاقات الجزئية بسبب جائحة «كورونا» قد تؤدي الى انفجار في تفشي الحالات. وقال الأستاذ الزائر بجامعة «الاسراء» في الأردن، والأستاذ السابق بجامعة «أولم» الألمانية، اندريه سومر ان سبب ذلك يعود الى وجود اشخاص اكثر في اماكن اقل في وقت اقل، مما يسمح بتفشي فيروس كورونا بشكل اكبر.

وشبه العالم الألماني الاغلاق الجزئي خلال حديث صحافي بـ «قنبلة نووية». وأوضح سومر ان وجود مجموعة كبيرة من الأشخاص في متجر خلال وقت معين سيسمح بتفشي الفيروس بشكل سريع كما هو الأمر مع النيوترونات في القنبلة النووية وتابع «كلما كان عدد الأشخاص المحيطين بالشخص المصاب اعلى كلما زاد انتشار الفيروس، وكل شخص مصاب حديثا يصيب اشخاصا آخرين، وهذا هو رد الفعل المتسلسل في القنبلة النووية». وأعاد سومر اسباب تفشي الفيروس بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في المانيا الى اجراءات الاغلاق الجزئية.

وفسر العالم الألماني ذلك بقوله «باغلاق المتاجر باستثناء ثلاثة: محلات السوبر ماركت، ومحطات البنزين، والصيدليات، فأنت تضع الناس في مساحات اقل يوميا».

وأضاف سومر «عادة ما يتوزع الناس على عدد من المحلات.. الآن يقتصر الأمر على عدد قليل فقط حيث تلعب محلات السوبر ماركت الدور الأكثر اهمية (في انتشار الفيروس)».

يذكر ان المانيا قد فرضت قيودا مشددة امام تسارع الموجة الثانية من وباء «كورونا» خشية خروج الفيروس عن السيطرة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة. وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الشهر الماضي، ان المتاجر غير الضرورية والمدارس والحضانات ستغلق ابوابها اعتبارا من الأربعاء وحتى 10 يناير. الى ذلك اعلنت السعودية، امس انتهاء العمل بالاجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والسماح بالدخول الى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية انه يتوجب الدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً لغير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب افريقيا، ومن اي دولة اخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع اجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلو القادمين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

