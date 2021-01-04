لقاح «كورونا» ليس مجاناً.. واعتماد «الصيني»

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شغلت تطورات وباء «كورونا» الشارع المصري وهيمنت على مواقع التواصل الاحتماعي وعلى التغطيات الاخبارية بعد انتشار فيديو وفاة كل نزلاء العناية المركزة في احد المستشفيات بسبب نقص الاكسجين وهو ما نفته وزارة الصحة بينما اكدت وزيرة الصحة ان لقاح «كورونا» لن يكون «مجانيا» لجميع المصريين.

واعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما اعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد. وقالت زايد في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة «ام بي سي مصر» مساء السبت ان «هيئة الدواء المصرية اصدرت الترخيص الرسمي» للقاح الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية. وتبلغ فاعلية هذا اللقاح اكثر من 79% وفق الشركة.

ووصلت اول شحنة من اللقاح مصر في ديسمبر وتشمل 50 الف جرعة. وأوضحت زايد ان التطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية، التي ستشمل 50 الف جرعة اضافية موضحة ان تلك الشحنة يتوقع وصولها «بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث يناير. وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت ان الأولوية في التطعيم سوف تكون للفرق الطبية ثم للمواطنين الذين يعانون من امراض مزمنة. وأعلنت زايد ان مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة، ستشتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني و20 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا/أكسفورد» و40 مليون جرعة عبر منظمة الصحة العالمية. وأكدت ان التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مصر «لن يكون مجانيا للجميع» وأن «القادرين على دفع ثمنه سيشترونه» وأنه ستكون هناك آلية لتوفيره مجانا لغير القادرين.

ماتوا جميعا

الى ذلك تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو صادما يظهر وفاة جميع المرضى داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بالحسينية، بمحافظة الشرقية. ويظهر في الفيديو احد الأشخاص مكررا «كل اللي في العناية مات.. مفيش الا الممرضين».

في حين تدور الكاميرا بين اجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة في حين يحاول البعض انقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.

وأعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة 4 مرضى بفيروس كورونا في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية، وفقا لوسائل اعلام مصرية، نافيا وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى.

لكن مصور الفيديو المتداول، قال انه وعدد من اهالي الحالات المحجوزة، تواصلوا مع ادارة المستشفى، بسبب نقص الأوكسجين، وكان رد المستشفى ان السيارة التي تقل الأكسجين على وصول. والتقط احمد ممدوح، صوراً تظهر مستوى الأكسجين في «تانك» المستشفى، من بينها صورة كان المؤشر مستقراً عند الدرجة الرابعة بين الصفر والألف.

قضاء وقدر

من جهته اوضح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، د. محمد عوض تاج الدين، امس حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجماعي وبعض المواقع الالكترونية بشأن نقص الأكسجين وقال تاج الدين، في مداخلة تليفزيونية ان الدولة تبذل جهودا ملحوظة لمواجهة فيروس كورونا. بدوره اكد د. هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان الحالات المتوفاة في المستشفى، لم تمت بسبب نقص الأكسجين، ولكن «قضاء وقدر».