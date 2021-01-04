معركة الكونغرس.. محاولة جمهورية يائسة لمنع رئاسة بايدن

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واشنطن - الوكالات: أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي «مشاركته ملايين الأميركيين قلقهم بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية» وترحيبه بجهود معارضة تصديق الكونغرس عليها، حيث قرر 11 جمهوريا بمجلس الشيوخ رفض التصديق مع تواصل التنديد من قبل جمهوريين وديموقراطيين بهذه المواقف.

وفي بيان صادر عن مارك شورت كبير موظفي نائب الرئيس قال بنس انه يشارك ملايين الأميركيين قلقهم بشأن عمليات تزوير واختلالات، يقول الرئيس دونالد ترامب ومؤيدون له انها وقعت في الانتخابات الرئاسية. كما رحب بنس بالجهود التي يقوم بها اعضاء جمهوريون في الكونغرس، من اجل الاعتراض على نتائج الانتخابات، عملا بالسلطة التي يخولها لهم القانون.

من جهة اخرى، رفضت محكمة استئناف فدرالية دعوى النائب لوي غوميرت التي ذكرت ان بنس لديه سلطة ابطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونغرس الأربعاء. جاء ذلك عقب رفض قاض فدرالي في ولاية تكساس للدعوى، حيث رأت هيئة من 3 قضاة ان المدعين من الجمهوريين يفتقرون الى الحق القانوني في رفع الدعوى.

وكان غوميرت وهو حليف وثيق لترامب قد رفع الدعوى مع اعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية اريزونا، قائلا ان بنس يملك صلاحية رفض اصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ لكن بنس نفسه رفض الأمر قائلا انه غير مناسب لهذه الدعوى. وأصدر 11 مشرعا جمهوريا بقيادة السيناتور البارز تيد كروز بيانا مشتركا السبت قالوا فيه ان الانتخابات التي خسرها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب شهدت «مزاعم بالتزوير» و«سلوكا غير قانوني». والى جانب هذه الكتلة هناك اعداد اخرى من الجمهوريين الذين يعتزمون التقدم باعتراضات خلال جلسة التصديق على النتائج ومن بينهم السيناتور جوش هاولي. ولا يحضى هذا المسعى بأصوات كافية ليفضي الى نتيجة سواء في مجلس الشيوخ او في مجلس النواب.

في المقابل اعتبرت حملة بايدن ان البيان الذي اصدره المشرعون الجمهوريون يمثل «مسرحية غير مدعومة بأي دليل». وقال المتحدث باسم الحملة مايكل جوين «هذه الحيلة لن تغير الواقع، وهو ان الرئيس المنتخب جو بايدن سيؤدي اليمين في 20 يناير الحالي وقد رفض النائب العام الذي عينه ترامب وعشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات من الحزبين هذه المزاعم التي ليس لها اساس».

واتهم النائب الديموقراطي في مجلس النواب تيم ريان المشرعين الجمهوريين الذين اعلنوا رفضهم التصديق بأنهم يحاولون استمالة مؤيدي الرئيس ترامب لأهدافهم السياسية. من جانبه قال السيناتور الجمهوري ميت رومني ان مساعي المشرعين الجمهوريين لعرقلة اقرار الكونغرس نتائج الانتخابات تهدد البلاد بشكل خطير. ورأى السيناتور الجمهوري ان دعوة ترامب لأنصاره للنزول الى شوارع واشنطن يوم التنصيب يمكن ان تؤدي الى اضطرابات والى «ما هو اسوأ من ذلك». بدوره قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز في بيان ان محاولات الجمهوريين لالغاء نتائج الانتخابات تظهر فقط ازدراءهم للناخبين والديموقراطية وارادة الشعب الأميركي.

