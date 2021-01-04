آراء

انتهت سنة 2020 بكل ما حملت معها من تحديات وطبعت في ذاكرتنا قصص تُحكى وتجارب لعلنا نتعلم منها ونحمد الله ونشكره، وندعو الله بأن تكون السنة القادمة أيام خير وسعادة على الجميع وبعد الجائحة وبإذن الله ستكون بتصوري سنة بناء وإنجاز.

نسترجع ما قدمته لنا سنة 2020، ومن المؤكد هناك الجانب المأساوي بسبب الجائحة لكني سأدع غيري وهم كثر سيتكلمون عن هذا الجانب، أما أنا فسوف آخذكم إلى جانب آخر لهذا التحدي الذي كان بمساحة العالم ليصبح العالم فريقاً واحداً في مواجهة فيروس الكورونا، باختلاف الأزمات التي عهدناها مثل الحروب والتي يتصارع فيها البشر مع بعضهم.

نأخذ نفساً عميقاً

سأطرح الدروس المستفادة من سنة 2020 وأزمة الجائحة وهي:

? سبحان الخالق الذي يسخر جنوده لتذكير البشر بحجمهم، ليقف الإنسان مذهولاً وعاجزاً أمام فيروس غير حي بحجم لا يرى بالعين المجردة.

? عشنا واقعا تغيرت به الأولويات، لتتوقف الأعمال والمدارس والمصانع كي يشعر الفرد منا بالأمان الصحي والذي كان قبل الجائحة أمر مسلم.

? قضينا وقتا أكثر مع أسرتنا الصغيرة وعرفنا قيمة التجمعات والأسرة الكبيرة المشتاقين لها.

? شعرنا بنعمة الأشياء والتي كنا لا نشعر بها، ليصبح اليوم خروجنا بحذر وسلامنا بحذر واستقبال الضيوف أصبح هما.

? كم هناك أمور ثانوية يمكننا الاستغناء عنها.

? عرفنا بالأزمة كيف نسمع لمن ونحترم من.

? شاهدنا الدول من حولنا ليفقد ما يقارب 150 مليون شخص وظيفته، لنحمد الله بأننا نعيش بهذا الوطن الذي لم يقصر معنا.

? شاهدنا من كنا نعتقد بأنها البلدان المتقدمة كيف غزاها الفيروس بسبب قناعاتهم وسلوكياتهم.

? اكتشفنا دور التكنولوجيا الرقمية والتي أصبحت أهميتها واضحة في قيادة السوق العالمي وفي مجال التعليم الحديث عن بُعد، كما صنعت التكنولوجيا الرقمية وبرامج التواصل نموذجا جديدا بالأعمال وأثبتت قدرة أعضاء فريق العمل على التواصل عن بُعد ولا حاجة لتواجدهم بمكان واحد مثل مقر شركة أو قاعة اجتماع.

? عاشت الأجيال التحدي وواكبت الحلول لعلها ستكون أكثر قدرة بإدارة التحديات المستقبلية.

سنة 2020 كانت مليئة بالمغامرات والتحديات، ولعلنا تعلمنا منها ما قد ينفعنا في السنوات القادمة.

