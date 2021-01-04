في «العلا».. قمة التحديات الخليجية

آراء

تُعقد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والاربعين في محافظة العلا في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية، فرضتها تطورات إقليمية وعالمية في غاية الخطورة، زادها تعقيداً الوضع الاقتصادي الذي فرضته على دول العالم جائحة كورونا (كوفيد-19).

الحقيقة ان خليجنا العربي لم يرتح منذ عقود ومازال مستهدفاً في استقراره ومقدراته وأمن شعوبه، منذ انشاء منظومة دول مجلس التعاون الخليجية العربية في مايو عام 1981 من القرن الماضي.

نشأته جاءت في ظل تحديات أمنية عصفت بالمنطقة خلال الحرب العراقية الايرانية وفي ظل أيديولوجيا الدم التي تبناها النظام الايراني من خلال استراتيجيته المدمرة لشعبه اولاً ولشعوب المنطقة فيما سمي لاحقاً بتصدير الثورة.

لم يختلف الوضع الآن على ما كان عليه منذ أكثر من أربعة عقود، بل ان الثورجية المرتدين للباس التطرف والغاء الآخر قد تحصنت بميليشيات مسلحة تعدت حدود التهديد الثقافي والاعلامي.

لهذا لا يزال التحدي الامني قائماً، بل ازداد خطورةً، وكما نجح قادتنا في الماضي، سينجحون الآن باذن الله بتجاوز هذه المحن التي تهدد أمن واستقرار شعوبهم.

هذه المرة بتقديري الوضع مختلف، بل يمكن ان يشكل أكثر ارتياحاً للقرار الصائب الذي سيتخذه زعماؤنا ومسؤولونا المختصون.

كيف ولماذا؟

الجواب يكمن بوعي الشعوب الخليجية التي دفعتها الاحداث منذ الثمانينيات من القرن الماضي وما سبقها من تحدي خطاب ثورات القومجية في الستينيات والسبعينيات الى خطابات الصحوة مروراً بجماعات الارهاب والتطرف وانتهاء بالفوضى الخلاقة من خلال بوابة ثورات الربيع العربي، وفي حقيقته امتداد لمسيرة الاستهداف المقصود لتدمير الامة وزيادة آلامها.

لهذا فان التطور الايجابي هو ان الشعوب متناغمةً مع حكوماتنا في مواجهة تصدير الخراب او ما يسمونه أهل الايديولوجيات الباطلة بتصدير الثورة.

هذا الوعي الشعبي الخليجي، هو الذي يدعم زعماءنا وقادتنا في اصدار القرارات الصائبة لمواجهة التحديات الامنية والمتواصلة منذ سنوات والتي تم افشالها في اكثر من موقع.

التحدي الآخر الذي لا يقل أهمية عن التحدي الأمني، الا وهو التحدي الاقتصادي من تحويله من ريعي يتكئ على ما تقدمه ميزانيات الحكومات من بيع النفط والغاز إلى اقتصاد منتج يساهم بالانتاج القومي ويكون بديلاً عن سلعة النفط التي ستنضب يوماً ما عساه ألا يكون قريباً، قبل تحولنا الى شعوب منتجة.

صحيح ان جائحة كورونا قد عطلت او أخرت خطط التنمية على مستوى العالم ونحن لسنا استثناء من هذا العالم، الا ان لدينا تجارب ناجحة في اقتصادين لعاصمتين وهما الرياض وأبوظبي، فقد قطعا شوطاً مهماً في تقليل الاعتماد على سلعة النفط في الموازنة العامة امام الاستثمار في مجالات أخرى.

يمكن اعتبار هاتين التجربتين رغم ظروف جائحة كورونا، أساساً للمضي قدماً في اقتصاد خليجي متكامل وجيد، يصب في محصلته النهائية برفاهية شعوب المنطقة ويدعم استقرارها ووحدتها.

هذا ايضا لا يكفي ونحن في طريق مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية من أمنية خطيرة واقتصاديةً أخطر، ما لم نكسر حاجز عدم الثقة بيننا، وهذا يتطلب شفافية ووضوحاً واعتبار ان المصير مشترك.

وفق الله قادتنا وهم يجتمعون عند حضرة الأخ الكبير والاب الحاني لنا شعوب الخليج العربية خادم الحرمين الشريفين الملك الجليل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين الشاب الطموح أمل الامة في نهضتها الثانية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما،، ولا نقول أملنا كبير، بل أملنا دوماً متجدد ووهاج وحاضر في ظل حكمة الكبار الذين نجحوا في تجنيبنا الشرور وما يحاك لنا في دوائر الظلام.. اطمئنوا شعوب الخليج، فأنتم في سفينة الخير يديرها ربان ماهر وحكيم.

