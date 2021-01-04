«Happy new year»

آراء

بعد مرور سنة كبيسة من الحظر والاحتجاز ومنع التجول، ضاقت خلالها الأنفس وتعبت الأفئدة والقلوب، وحوصر خلالها الانسان في المنازل والبيوت، بسبب الجائحة التي أثرت على العلاقات الانسانية والتي صدح بها الفلاسفة القدماء والمعاصرون بأن الانسان كائن اجتماعي بطبعه.

حيث ألغيت العلاقات الاجتماعية وأصبح الانسان أسير الجدران وعبداً لقرارات وزارة الصحة وتعاميم وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وسط هذا الزخم الذي أثر على الأفئدة والنفوس، ظهر لنا أخيراً بمناسبة احتفالات رأس السنة من ينصب نفسه حارساً على القيم والتقاليد والأخلاق، وهي مسألة نسبية تخضع للثقافة والفكر ودرجة الانفتاح على الثقافات الأخرى، كما تخضع للتنشئة الاجتماعية، فما يراه شخص خروجا عن العادات، يراه آخر أمرا عاديا ومرحبا به، كالاحتفال والرقص في اطار عائلي.

ما نراه اليوم من هجوم نيابي كبير من خلال الوعد والوعيد والتصريحات النارية هو هجوم على الحرية الشخصية والارادة الحرة من خلال استفزاز مشاعر الناس الدينية، بالرغم من أن الموضوع بعيد عن الدين وعن الاخلال بالنظام العام للدولة وبهيبة القانون ودولة المؤسسات، فكل ما في الأمر أن الناس عبرت عن فرحها وبهجتها بعيداً عن أي مساس بالمعتقدات والعادات والتقاليد، فالاحتفال كان شخصيا والبهجة كانت فردية ولم تؤثر على قيم المجتمع وثوابته، فما المانع الشرعي أو القانوني في ذلك؟ وهل التعبير عن الاحتفال يحتاج الى صك من أعضاء مجلس الأمة؟ وهل التعبير عن الفرح يحتاج الى أن تجند وزارة الداخلية كامل أعضائها لحراسة الطرق والشوارع والميادين؟ وهل التعبير عن الفرح أصبح أشد فتكاً من قضايا الفساد والاعتداء على المال العام ومقدرات الوطن؟ وهل التعبير عن الفرح والبهجة أصبح أشد خطراً على المجتمع من قضايا التوظيف والتركيبة السكانية والتنمية الموقوفة والاعاقة الادارية في الادارات الحكومية؟ وهل التعبير عن الفرح أصبح يوجع لدرجة التلويح باستجواب الوزراء ورئيس الحكومة؟ وهل التعبير عن الفرح أصبح شماعة لدرء الدخول في قضايا الفساد الكبرى التي حجمت هيبة الكويت المالية على المستوى الدولي؟

أسئلة عديدة تحتاج لاجابات، لكن الأكيد أن ما حدث وصار هو مجرد زوبعة في فنجان.

وكل سنة وأنتم بألف خير،،،

