مزارع بلا زراعة

آراء

تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوزيع المئات من المزارع على المواطنين لزراعتها والاستفادة منها وكذلك أيضا من أجل أن تسهم هذه المزارع في الاكتفاء الذاتي للكويت من المحاصيل الزراعية وأيضا من شأن ذلك أن يسهم في الاستصلاح الزراعي للاراضي الصحراوية ولتكون أرضا مهيأة لزراعة أفضل المنتجات الزراعية الكويتية، ولكن للاسف هناك البعض ممن وزعت عليهم هذه الأراضي لم يقوموا باستصلاحها وزراعتها بل قاموا بتحويل هذه المساحات الزراعية للوناسة واللعب ومنهم من قام بالتكسب من هذه الاراضي وذلك عن طريق بيعها للآخرين وتحقيق أموال هائلة من وراء ذلك ومنهم أيضا من قام بتحويلها الى استراحات ودواوين ولم يقم بزراعة أي منتج زراعي.

ولتعلم الهيئة العامة لشؤون الزراعة أن هناك المئات من الكويتيين الجادين يتمنون ويحلمون أن توزع عليهم هذه الاراضي وذلك لزراعتها والاستفادة منها وتحويلها الى جنات خضراء تزدهر بالمحاصيل والمزروعات الكويتية ولكن للاسف فان قائمة الانتظار طويلة كما أن هؤلاء المنتفعين الذين حصلوا على المزارع وقاموا بتحويلها الى اراضي صحراوية يقفون حجر عثرة أمام هؤلاء الجادين فلا هم زرعوها ولا هم تركوها لغيرهم ليزرعوها ويستفيدوا منها.

لذا اقترح على هيئة الثروة السمكية أن تقوم بعمل حملات مكثفة على المزارع وتقوم بتفتيشها من أجل التأكد من استمرار النشاط الزراعي لهذه الاراضي من عدمه وبالتالي تقوم بسحب المزارع من أصحابها الذين أهملوها وحولوها الى شاليهات للوناسة وأن يمنع بيع هذه المزارع بقصد التربح وأن تأخذ الهيئة على عاتقها مهمة اعادة توزيع هذه الاراضي على المزارعين الجادين، وذلك بعد أن تطبق عليهم الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق تملك هذه الاراضي، وبالتالي يتم فرض غرامات باهظة اذا لم يقم هذا المنتفع للمزارع بالاهتمام بها وزراعتها وان يعاقب بعدم ادراج اسمه مرة أخرى في الهيئة لمدة تزيد على خمس سنوات وبذلك نكون قد استرجعنا الاراضي الزراعية ووزعناها على الاشخاص المستحقين الذين يحلمون أن يشاركوا في استصلاح هذه الاراضي وزراعتها بجميع المنتجات الزراعية وذلك حتى نحقق في بلدنا الكويت الاكتفاء الذاتي الزراعي.

