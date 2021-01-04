قمة «العلا»!

آراء

شعوب الخليج العربي منذ القدم هم شعوب مترابطة بروابط دينية وثقافية وبتمازج أسري فيما بينهم، وقامت المنظومة الخليجية {مجلس التعاون الخليجي} العام 1981 ميلادي على هذا الأساس وغيرها، وتسعى المنظومة لتطبيق العديد من الأهداف المتماثلة بمختلف الميادين.

ويأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومختلفة جداً عن سابقاتها، لأنها تأتي بعد تعطل تنفيذ أغلب الأعمال التي تهدف لها المنظومة بسبب التباين الذي حصل بين دولها، علاوة على تأثير تداعيات جائحة كورونا وما سببته من أضرار صحية واقتصادية وسياسية متوقعة في المستقبل القريب، إضافة إلى التطور الفكري والحضاري والتكنولوجي لمجتمعاتنا بالآونة الأخيرة، وهنا لن أتحدث عن مجريات ما حصل بالسابق، إنما سأتطرق لما هو مطلوب من المنظومة في المستقبل؟!.

إن أغلب الشعوب الخليجية تريد من مجلس التعاون الخليجي إعلان قرارات تفرحهم وتشجعهم بأن يفخروا أكثر وأكثر بانتمائهم الخليجي، تريد أن يتحرر المجلس من القيود التي تحد من تطوره وتعيق نمو بلدانه، تريد أن يتم نسف القيود التي وضعت في فترة كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير هذه الأوضاع، تريد مرونة في التعامل الاقتصادي وفتح المجال للاستثمار بينهم أكثر، تريد حرية للتنقل فيما بينهم أكثر، تريد حرية التملك في الأراضي بشكل سواء، تريد عملة خليجية موحدة، تريد حرية أكثر للتعبير عن آرائهم، تريد المشاركة أكثر في اتخاذ القرارات، تريد اصلاحاً اقتصادياً مبنياً على أسس عملية صحيحة، تريد أن تكون استثمارات دولنا الخارجية بشكل منظم وليس فردياً، تريد تفعيل المنظومة الدفاعية أكثر، كما تريد تشكيل لجنة مختصة بالنزاعات فيما بين دول المجلس بشكل حيادي ومنفصل كما اقترحها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن شعوب المجلس رغباتهم وطموحهم تصل حتى عنان السماء كما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

لا شك بأن الولاء والطاعة لحكامنا وملوكنا هي من المسلمات التي جبلنا عليها ولا يمكن أن نحيد عنها، لكن لا يمنع هذا الشيء من أن نبدي ما نتطلع إليه، لأن هذه الرغبات والطموحات هي لمصلحة استقرارنا ليست لحاجات أخرى.

نريد أن نردد قصيدة {انا الخليجي} للشاعر عبداللطيف البناي، التي في كل قمة يتم بثها في القنوات الرسمية، لأنها تعبر عن احلام وآمال هذه الشعوب، إننا نريد أن نتقدم بكل المجالات، ومطالبنا تمثلها أبيات شعر {دايم السيف} الشاعر خالد الفيصل.

‏ما احب انا المركز التالي

الاول اموت واحيا به

‏وش عاد لو الثمن غالي

روحي على العز وثابه

نريد التطور والنماء والازدهار فهل تحقق قمة العلا طموحاتنا؟!.

والله من وراء المقصد.

